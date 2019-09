Schwarzenberg: Prezident se přátelí se státníky, kteří mají na svědomí víc mrtvých než kosovští představitelé

„Nemusíme nikdo milovat kosovskou vládu, ona má svoje mouchy jako leckterá vláda, ale zase pan prezident se přátelí se státníky, kteří mají víc mrtvých na svědomí než kosovští představitelé,“ napsal Schwarzenberg na svém Facebooku.

Prezident Zeman v Srbsku prohlásil: „Stát, v jehož čele jsou váleční zločinci (Kosovo – red.), nepatří do společenství demokratických zemí.“

Schwarzenberg pro Seznam řekl, že iniciativa Miloše Zemana na zrušení uznání Kosova nemá logiku, neboť není možné stát uznat, a potom ho znovu zneuznat.

„Když jsem jednou uznal stát za existující, tak můžu být nešťastný z jeho vlády, vést s ním válku, všechno možné, ale nemůžu říct, že už neexistuje,“ řekl.

K výrokům Miloše Zemana se vyjádřil na sociálních sítích i bývalý velitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Andor Šándor. Poukázal na důvod zásahu NATO v Srbsku a výslednou situaci v Kosovu, která protiřečí původnímu deklarovanému záměru Aliance.

„Pokud jde o to Kosovo a bombardování Srbska Aliancí, bude správné si připomenout, co bylo cílem této akce, která neměla mandát OSN. Cílem bylo zajistit multietnické Kosovo, tedy zabránit Srbům, aby vyháněli kosovské Albánce. Jaký je výsledek po dvaceti letech? Kosovo je albánské, kromě tří srbských okresů na severu. Nikomu to nevadí,“ napsal na svém Faceobooku.

Výroky prezidenta během návštěvy Srbska

Miloš Zeman po příletu do Srbska, kde ho na letišti vítal prezident Srbska Aleksandar Vučič, prohlásil: „Mám rád Srbsko a srbský národ a nemám rád Kosovo.“

Tento výrok českého prezidenta vyvolal bouřlivé reakce nejen v domácích médiích.

Český prezident později při společné tiskové konferenci se svým srbským protějškem poděkoval Srbsku za jeho podporu České republiky v těžkých chvílích její historie.

„Já bych ještě jednou chtěl poděkovat Srbsku za to, že se za nás postavilo v roce 38 i v roce 68, kdy nás okupovali Sověti. Máme co splácet a i proto jsem tady,“ prohlásil Zeman.

Zeman vyjádřil vděk za vřelé přátelství mezi Srbskem a Českem a dodal, že se chystá vyznamenat významné srbské osobnosti. Konkrétně by se mělo jednat o slavného režiséra Emira Kusturicu.

Miloš Zeman byl v Srbsku na třídenní pracovní návštěvě spolu s několika ministry a silnou podnikatelskou delegací. Během cesty jednal se srbským prezidentem i premiérkou Anou Brnabičovou.