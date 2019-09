Na advokáta Kušnarenka je podaná kárná žaloba. Přijde o svoji praxi?

Leonid Kušnarenko by mohl v jistém případě přijít o svou praxi. Byla na něj podána kárná žaloba od předsedy Kontrolní rady České advokátní komory, jelikož měl svými výroky porušit zákon o advokacii, uvádí server Aktuálně.cz.

Advokát se dostal více do povědomí poté, co vyzval tuzemské muslimy k ozbrojení. Po teroristickém útoku na Novém Zélandu zareagoval tím, že nabídl pomoc všem muslimům, jež by měli zájem získat zbrojní průkaz.

Žalobu již Kušnarenko obdržel, byla podána minulou středu.

„Kontrolní rada ČAK se podnětem tajemníka zabývala a doporučila svému předsedovi kárnou žalobu na dotyčného advokáta podat, a to pro porušení zákona o advokacii a etického kodexu advokátů,“ sdělila pro Aktuálně.cz mluvčí komory Iva Chaloupková.

Žaloba byla podána minulý týden

Šetření podnětu mělo být ukončeno již v červnu. Jan Mikš, předseda Kontrolní rady, však s konečným rozhodnutím čekal a kárnou žalobu podal až před týdnem ve středu. Řízení bude odpovídat jednání před soudem, zaobírat se jím bude kárný senát. Kušnarenko obdrží rovněž výzvu, aby obhájil své činy. V případě dokázání provinění, může dostat Kušnarenko pokutu, může mít také dočasně zakázanou praxi, nebo může být vyřazen i ze seznamu advokátů.

Vyjádření Kušnarenka

Advokát se vyjádřil pro Aktuálně.cz a sdělil, že žádné provinění nevidí, a že s tím nesouhlasí. Dodal, že všechno vysvětlil v rámci pozdějších mediálních vyjádření.

„Když komora chce, abych to v kárném řízení dovysvětlil, tak není problém. Jsem připravený obhájit své zájmy i před Českou advokátní komorou,“ sdělil svůj postoj Kušnarenko.

Podle advokátových slov nebyla jeho výzva českým muslimům adresována z pozice advokáta a ani jim nebyly nabízeny advokátské služby. „Jen jsem kontaktoval střeleckou školu, nechci ji jmenovat, s kterou jsem se dohodl, že v případě, že se na mě budou obracet zájemci o zbrojní průkaz, tak jim jen zprostředkuju kontakt, nic jiného,“ dodal závěrem.

Kušnarenko vyzval k ozbrojování

V únoru tohoto roku byl Leonid Kušnarenko zvolen novým předsedou pražské muslimské obce. V reakci na útok na mešity v Novém Zélandu natočil video, kde vyzval členy k ozbrojování.

„Ve světle posledních tragických událostí informuji všechny naše členy, hlavně muže – všichni, kteří mají zájem si udělat zbrojní průkaz, ozbrojit se kvůli ochraně zdraví a majetku, obraťte se na mě a já vám s tím pomůžu,“ říká advokát. Dále navrhl, abychom se inspirovali například Spojenými státy, kde se muslimové ozbrojují, a také dělají ostrahu mešit.

O několik dní později byl advokát odvolán z funkce. Vedení českých muslimů o Kušnarenkově vypovězení z církve rozhodlo jednomyslně.