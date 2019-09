„Hřib zasel vítr a my teď sklízíme bouři.“ Zeman okomentoval krizi v česko-čínských kulturních vztazích

Miloš Zeman si nemyslí, že rušení českých kulturních akcí ze strany Číny je rozumným krokem, avšak respektuje to v rámci odpovědí na kroky pražského primátora Zdeňka Hřiba. Český prezident to prohlásil během tiskové konference v Bělehradě.

„Pan primátor Hřib zasel vítr a my všichni teď sklízíme bouři. Já sám se nedomnívám, že je rozumné rušit kulturní akce. Ale na druhé straně musím respektovat, že je to odveta za to, že pan primátor Hřib se zřejmě domnívá, že může prezentovat nezávislou pražskou politiku, která není politikou jedné Číny,“ řekl Zeman.

Podle prezidenta všechny předchozí české vlády dodržovaly politiku jedné Číny a magistrát hlavního českého města je „poněkud na špatné cestě“, když se snaží změnit sesterskou smlouvu s Pekingem.

Dříve čínské úřady zrušily cesty několika českých hudebních souborů do země. Jde o orchestr PKF – Prague Philharmonia, Pražákovo kvarteto a Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

Důvodem je zřejmě prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) o změně takzvané sesterské smlouvy. Z ní chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.

Jedna země, dva systémy

Oficiální vztahy mezi vládou Čínské lidové republiky a Tchaj-wanem byly ukončeny v roce 1949 poté, co se Kuomintangovy jednotky pod vedením Čankajšeka přestěhovaly na ostrov po porážce v občanské válce s Čínskou komunistickou stranou. Koncem osmdesátých let se obnovily obchodní a neformální kontakty mezi Tchaj-wanem a pevninskou Čínou. Od začátku devadesátých let začaly kontakty přes nevládní organizace.

Od roku 1949 je Tchaj-wan řízen vlastní administrativou a zachovává vlajku, měnu a některé další atributy bývalé Čínské republiky. Oficiální Peking však považuje Tchaj-wan za jednu z čínských provincií a dodržuje politiku jedné Číny a koncepci „jedna země, dva systémy“, kterou v roce 1979 navrhl čínský vůdce Teng Siao-pching. Ta předpokládá, že Tchaj-wan je nedotknutelnou součástí Číny, ale má právo na vysokou úroveň samosprávy jako zvláštní administrativní region. Tchaj-wan však tuto formulaci odmítá.