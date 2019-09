Orbán: Česko považujeme za jakýsi vzor, kterého chceme dosáhnout

Viktor Orbán na začátku svého projevu na společné tiskové konferenci lídrů zemí V4 prohlásil, že pro Maďary je Česká republika vzorem, který chtějí dohnat. Česko považují za jakési měřítko.

„Chceme se od českých přátel něco naučit,“ prohlásil maďarský premiér a chválil nízkou úroveň nezaměstnanosti na území České republiky.

Ve své řeči se také věnoval postavení Visegrádských států v nové Evropské komisi. Prohlásil, že ve srovnání s předchozími pěti lety váha V4 pro nastávající pět let vzroste díky dvěma místopředsedům Evropské komise (Věra Jourová a Maroš Šefčovič).

V souvislosti s Evropskou unií Orbán také zmínil, že přijetí balkánských států je pro EU „příležitostí“, neboť s nimi bude silnější.

Rovněž prohlásil, že pokud by EU nezaspala a dříve přijala do svých řad Severní Makedonii a Srbsko, tak dnes by nebylo v Evropě tolik nelegálních migrantů. Z toho důvodu musejí být, podle jeho slov, tyto země přijaty do unie.

V tomto směru je nejdůležitější integrace Srbska, neboť se jedná o nejdůležitější balkánskou zemi, myslí si.

„Srbsko je klíč,“ věří maďarský premiér.

O multikulturalismu

Maďarský premiér kladl důraz na to, že „nebudujeme multikulturní svět“. Hlavní otázkou přitom, podle jeho názoru, zůstává, jak budou ne-multikulturní svět a multikulturní svět vedle sebe žít.

„Doufáme, že vznikne (Evropská – red.) komise, která nebude vnucovat svoji vůli druhé straně,“ řekl a dodal, že s Evropskou komisí je potřeba najít způsob soužití.

„Doufáme, že nás bude komise více ctít,“ vyjádřil naději v souvislosti s migrační politikou země maďarský premiér.

Orbán zmínil, že pokud Evropská komise nebude chtít vnucovat Maďarsku svoji vůli, „čeká nás fantastických pět let“.

„My jim nechceme nutit životní filosofii a nechceme, aby to oni dělali nám,“ dodal.