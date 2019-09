Známé české zpěvačce Markétě Konvičkové odhalili lékaři vzácný nádor

Již nějakou dobu byla česká zpěvačka vystavována kritice některých svých sledovatelů kvůli tomu, že jí vypadala část vlasů, a že působila poněkud otekle. Vše vygradovalo včera 11. září, kdy se pod fotkou, co zveřejnila, objevil velmi kritický komentář. „Zdá se to jenom mně, nebo Markéta vypadá fakt strašně? Ofina hrůza, vypadáte jako oteklé rajče. STOP BOTOX,“ vyjádřil poněkud nevybíravým způsobem svůj názor jeden z jejich sledujících.

Vážná diagnóza

Markéta posléze zareagovala, kde vysvětlila, že se potýkala s vzácným druhem nádoru.

„Je mi moc líto, že pro vás vypadám strašně a jsem jako oteklé rajče. Abych objasnila váš botox. Před půl rokem jsem začala otékat, přišla jsem o vlasy a splašily se mi hormony. Později zjistili, že se jednalo o vzácný druh nádoru. Po operaci se už dávám pomalu dohromady, ale vlasy už nezachráním. Dorostou časem,“ napsala v komentáři zpěvačka.

Podpora fanoušků

Zpěvačka poté zveřejnila svou další fotografii, kde vyjádřila svým fanouškům poděkování. „Už skoro dvě hodiny přemýšlím, jak bych poděkovala za to velké množství zpráv, které mi dnes v průběhu dne přišlo od spousty z vás,“ napsala v příspěvku. Podle jejích slov jí píšou sledovatelé mnoho zpráv s podporou, ale rovněž se s ní dělí o podobné životní příběhy.

„Přiznám se, že to pro mě nebylo lehké období. Držet to v sobě a zároveň číst o sobě různé škaredé články a komentáře, že jsem například oteklá z alkoholu nebo botoxu, že vypadám jak příšera atd.,“ svěřila s Markéta.

Dodala, že s jistými věcmi se nechce chlubit a chce s nimi bojovat sama. Nyní podle svých slov doufá, že už má všechno za sebou.

Dále uvedla, že i přesto, že na sociální sítí to vypadá, že si jen užívá života a cestuje po světě, zdání může někdy klamat. „Musela jsem se usmívat, číst o sobě tyhle nepěkné věci, ale jsem na sebe pyšná. Zvládla jsem vysokou školu, koncertovat, vymyslet šesté album a ještě se na sebe dívat každý den do zrcadla, jak se měním kvůli nemoci před očima. Věřím, že té spoustě anonymních pisálků to pro příště ukáže, že i zdánlivě šťastný člověk může mít svoje trápení a jakákoliv nepěkná zpráva od nich jim může ještě přitížit,“ vyjádřila své pocity zpěvačka.

Kariéra zpěvačky

Markéta Konvičková je známá česká zpěvačka, do povědomí veřejnosti se dostala jako finalistka soutěže Česko Slovenská Superstar, kde se probojovala mezi nejúspěšnější desítku. V letošním roce dokončila studium na Vysoké škole báňské v Ostravě a získala inženýrský titul.