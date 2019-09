Netanjahu pozval Putina na výročí osvobození Osvětimi. Ovčáček se rozzlobil a promluvil o hanbě Čechů

„Izraelský prezident mě pozval, abych navštívil Izrael na začátku příštího roku v souvislosti s osvobozením Osvětimi a Dnem památky obětí holokaustu. Předejte prosím panu prezidentovi, že s velkým potěšením přijedu,“ řekl Putin během jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Reakce Ovčáčka

Na pozvání zareagoval na svém facebookovém účtu i mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček.

„‪Izraelský premiér rád přivítá ruského prezidenta v Izraeli na připomínce 75. výročí osvobození Osvětimi. Osvětim osvobodil 27. ledna 1945 maršál Koněv... Čeští extremisté jeho sochu v Praze odstraní. Jak strašlivá hanba pro naši zemi!“ stojí v jeho příspěvku.

Ovčáček reaguje na situaci, která momentálně probíhá v Praze, jde o sochu maršála Koněva. Dnes došlo ke schválení toho, že socha maršála bude odstraněna. Podle všeho by ji měl nahradit památník osvoboditelů Prahy. Podle Ondřeje Koláře, starosty Prahy 6, socha maršála Koněva není ani válečným hrobem, a ani není pod ochranou mezinárodního práva. Zdůraznil také, že se o sochu, jež je majetkem městské části, doposud řádně starali.

Odstranění sochy

„Radnice je obviňována z přepisování historie. Já nevidím jediný výrok zastupitelstva, který by zpochybňoval roli a úlohu Rudé armády ve 2. světové válce. Praha 6 si váží obětí, které přinesla Rudá armáda během osvobozování Evropy od nacismu,“ sdělil k situaci starosta Ondřej Kolář.

Během hlasování bylo celkem 33 hlasů pro a 1 proti, a tudíž došlo ke schválení návrhu vládnoucí koalice, který se týkal přemístění sochy Koněva do muzea.

Protesty ohledně sochy Koněva

Jan Lacina, místostarosta Prahy 6, sdělil, že se neuvažuje o přesunutí sochy do zahraničí. Co se týče sochy, tak by mohla být součástí plánovaného městského Muzea paměti 20. století.

Ve čtvrtek se sešly asi dvě desítky lidí u radnice městské části Praha 6. Zde lidé demonstrovali proti přemístění památníku maršála Sovětského svazu Ivana Stepanoviče Koněva. Portál Novinky.cz uvádí, že toto shromáždění trvalo okolo 15 minut. Kromě zachování sochy žádali protestující i odvolání starosty Koláře.

Památník maršála Koněva byl 22. srpna znovu poskvrněn. Po této události rozhodla radnice Prahy 6 o zakrytí sochy lešením a plachtou, které po protestech odstranila.