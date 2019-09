Starosta Kolář lhal. V podpůrném dopisu Dejvického divadla změnil klíčové slovo

Čtvrteční jednání zastupitelstva Prahy 6 mělo na programu bod: Pomník maršála Koněva. Úvodní slovo měl starosta Ondřej Kolář, který mimo jiné přečetl i prohlášení Dejvického divadla.

„Tak vám v divadle držíme palce, ať dnes vezmou všichni rozum do hrsti a odhlasují správně. Velmi si vašeho postoje vážíme. Bavili jsme se o tom na výjezdním zahájení sezóny divadla a padlo tam několik podstatných věcí. Kdyby to s Koněvem byla až taková sláva, tak by neměl pomník až z období normalizace. Stačí, že má ulici, ne? Další debata byla, proč to nevadilo 30 let, a teď ano. Kdyby se celková situace snahy přimknout se opět k Rusku nezhoršovala a komunisté se nechovali jako státotvorná demokratická strana, která tu opět bude rozhodovat, tak by tam maršál možná chvíli ještě vydržel bez většího povšimnutí. Za stávající situace je nejvyšší čas ho odstranit. Jinak za chvíli povede Dejvické divadlo ruský ministr kultury,“ napsali divadelníci.

Zajímavá je především konečná část. Starosta Kolář totiž v předposlední větě přeměnil slova, jak sám uznal za vhodné. Zatímco divadlo sděluje svůj názor, že „za stávající situace je nejvyšší čas ho odstranit“, Kolář mění obsah a místo „odstranit“ říká, že „je nejvyšší čas pomník přemístit“.

Z této lži starostu Prahy 6 nakonec usvědčil vlastní úřad, když na Facebooku zveřejnil původní verzi Dejvického divadla.

Odstranění sochy maršála Koněva

Praha 6 na jednání zastupitelů ve čtvrtek 12. září schválila odstranění sochy maršála Koněva. Nahradí ji památník osvoboditelů Prahy.

Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře není pomník maršála Koněva válečným hrobem a ani není pod ochranou mezinárodního práva. V této souvislosti zdůraznil, že socha je majetkem městské části, která se o něj doposud řádně starala.

„Radnice je obviňována z přepisování historie. Já nevidím jediný výrok zastupitelstva, který by zpochybňoval roli a úlohu Rudé armády ve 2. světové válce. Praha 6 si váží obětí, které přinesla Rudá armáda během osvobozování Evropy od nacismu,“ řekl Kolář.

Zároveň vyjádřil stanovisko, že Rudá armáda s sebou přinesla i teror.

„Konkrétně v Praze 6 byli zatýkáni naši sousedé, kteří sem ve 20. letech emigrovali z Ruska, když utíkali před stalinistickým terorem,“ vysvětlil svůj názor starosta.

Na základě hlasování s poměrem hlasů 33 pro a 1 proti došlo ke schválení návrhu vládnoucí koalice, který se týká přemístění sochy Koněva do muzea.

Hlasování předcházely protesty

Dvě desítky lidí se sešly ve čtvrtek u radnice městské části Praha 6, aby demonstrovaly proti přemístění památníku maršála Sovětského svazu Ivana Stepanoviče Koněva.

Podle portálu Novinky.cz shromáždění před radnicí trvalo kolem 15 minut. Demonstranti žádali nejen zachování sochy, ale i odvolání starosty Ondřeje Koláře.

Demonstranti se dozvěděli, že Koněvova socha se nachází v památkové zóně, a proto ji nelze přemístit ani odstranit. Odkazovali na výpis z katastru nemovitostí v obci Praha (číslo 554782 v katastrálním území Bubeneč číslo 7301006 s výměrou 6902 metrů čtverečních, list vlastnictví 877, parcelní číslo 2145/7), podle kterého je náměstí Interbrigády v majetku hlavního města Prahy a ve svěřené péči městské časti Praha 6.

Radnice Prahy 6 poté, co neznámí vandalové 22. srpna znovu poskvrnili památník Ivana Koněva, sochu zakryla lešením a plachtou, které po protestech odstranila.