„Je to člověk nestabilních názorů.“ Prezident Zeman se před odletem do Srbska vyjádřil i o Kolářovi

Miloš Zeman tento týden strávil na třídenní návštěvě Srbska, kde například pronesl slova, že má rád Srbsko a Srby, ale nikoliv Kosovo. Českou politickou společnost naštval i slovy o odvolání uznání Kosova, protože mu vládnou váleční zločinci.

Zeman o Srbsku

Prezident před svojí cestou do Srbska pronesl, že návštěva má dvě roviny. Jedna je ekonomická a druhá politická.

„Srbsko má konflikty s Kosovem a já nezastávám názor, že by Kosovo bylo demokratický stát,“ uvedl prezident a odvolal se na haagský tribunál, který kosovského premiéra onačil za válečného zločince. „Já mám obavu, že to tam ale nebyl jen jeden válečný zločinec,“ dodal k tomu Zeman.

Miloš Zeman ještě připomněl slova ministra obrany Lubomíra Metnara, se kterými souhlasí. Český ministr obrany dříve uvedl, že uznání Kosova byla diplomatická chyba.

„S válečnými zločinci by se mělo zacházet poněkud jinak,“ uvedl prezident a připomněl, že Kosovo zavedením stoprocentním clem na zboží ze Srbska zahájilo obchodní válku.

Socha Koněva v Dejvicích

Moderátor Soukup se prezidenta zeptal i na spor o soše Koněva v pražských Dejvicích. Dříve ruský ministr kultury Vladimir Medinskij přirovnal starostu Prahy 6 Koláře k nacistům.

„Starosta Prahy 6 je především člověk nestabilních názorů, to je ta nejzdvořilejší forma,“ oznámil Zeman.

Naopak se prezidentovi líbí nápad europoslance Jana Zahradila, který připomněl, že na území Prahy 6 jsou vojenské objekty, proto by nebylo špatné sochu převést do zahrady jednoho z objektů.

„To ale není žádný spor, je to jen výkřik, myslím, že se za ním slehne zem. Jestliže se socha odveze, je to ostuda. Ať byl Koněv, jaký byl, byl to symbol vojáků, kteří padli při osvobození Prahy a osvobození Československa,“ uzavřel toto téma prezidenta Zeman.

V té době Zeman ještě nevěděl, že ve čtvrtek 12. září zastupitelstvo Prahy 6 odsouhlasí odstranění sochy.

Odstranění sochy maršála Koněva

Praha 6 na jednání zastupitelů ve čtvrtek 12. září schválila odstranění sochy maršála Koněva. Nahradí ji památník osvoboditelů Prahy.

Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře není pomník maršála Koněva válečným hrobem a ani není pod ochranou mezinárodního práva. V této souvislosti zdůraznil, že socha je majetkem městské části, která se o něj doposud řádně starala.

„Radnice je obviňována z přepisování historie. Já nevidím jediný výrok zastupitelstva, který by zpochybňoval roli a úlohu Rudé armády ve 2. světové válce. Praha 6 si váží obětí, které přinesla Rudá armáda během osvobozování Evropy od nacismu,“ řekl Kolář.

Zároveň vyjádřil stanovisko, že Rudá armáda s sebou přinesla i teror.

„Konkrétně v Praze 6 byli zatýkáni naši sousedé, kteří sem ve 20. letech emigrovali z Ruska, když utíkali před stalinistickým terorem,“ vysvětlil svůj názor starosta.

Na základě hlasování s poměrem hlasů 33 pro a 1 proti došlo ke schválení návrhu vládnoucí koalice, který se týká přemístění sochy Koněva do muzea.