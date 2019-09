„Držím palce a přeji hodně sil v boji proti evropskému kretenismu.“ Facebook podporuje Okamuru v otázce migrantů

Okamura informoval, že italský premiér Giuseppe Conte novinářům řekl, že požaduje přerozdělování migrantů, protože plánuje, že už lodě s migranty odmítat nebude, a vyzval ostatní země EU k solidaritě a přijímání migrantů zachráněných ve Středozemním moři. Okamura zdůraznil, že jeho hnutí přerozdělování migrantů naprosto odmítá a podporuje Mattea Salviniho, který „jako lev bojoval ve funkci ministra vnitra proti nelegální imigraci“.

„Připomeňme, že Salviniho politika uzavírání přístavů výrazně snížila migraci z Afriky do Itálie – o více než 80 procent,“ napsal.

Ve svém příspěvku Okamura zase vysvětlil stanovisko SPD vůči migrantům.

„Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.“

Sledující Okamuru podpořili.

„Držím palce a přeji hodně sil v boji proti evropskému kretenismu,“ uvedla jedna komentátorka.

„Tomio, díky, mám stejný názor! Vy to můžete obhájit. Vaše průzračné, trvale neměnné návrhy a názory jsou vodítkem pro ostatní! Obávám se ale, že až dojde k lámání chleba, bude tady situace stejná jako v Itálii! Držme se pospolu!“ bylo napsáno v dalším komentáři.

Agresivní imigranti ohrožovali plavčíka v německém bazénu

Okamura nekomentuje migrantskou otázku na svém Facebooku poprvé. 30. července Okamura na Facebooku podal komentář kvůli situaci v Německu. Oznámil, že agresivní Afričané se dostali do sporu s návštěvníky a plavčíkem bazénu na koupališti Rheinbad v Düsseldorfu, hlavním městě Severního Porýní-Westfálska. Na pomoc byli povoláni policisté a všichni návštěvníci museli koupaliště opustit. Uvádí se, že na stejném koupališti se migranti chovali agresivně také předchozí víkend. Kvůli této situaci teď musí všichni návštěvníci pro vstup na koupaliště Rheinbad předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

Nebyl to první incident s migranty v německých bazénech. Okamura citoval předsedu Svazu německých plaveckých bazénů Petera Harzheima: „Nálada ve venkovních bazénech je stále agresivnější. Každý rok se zhoršuje. Je to děsivý vývoj.” Podle Okamury to jsou „šílené důsledky masové imigrace a multikulturalismu“, kterým se má poděkovat „Mutti Merkel, sluníčkářským novinářům a aktivistům z neziskovek“.