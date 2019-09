A vy žijete v České republice? Novinářka z Českého rozhlasu zaskočila Babiše

Novinářka z Českého rozhlasu požádala předsedu vlády o komentář ohledně hodnocení práce české justice v souvislosti s tím, že po čtyřech letech trestního stíhání přišlo toto rozhodnutí. Novinářka ještě zmínila, že z pohledu laika se může zdát toto rozhodnutí státních zástupců jako dělané pod nějakým tlakem.

Na tento dotaz Babiš zareagoval otázkou: „A vy žijete v České republice?“ Následně se za otázku omluvil a pokračoval: „Tady tři a půl roku byla mediální štvanice na mě a na moji rodinu. A pokud na náměstích řvali někteří lidi, že Babiš patří do vězení a na titulkách jednotlivých anti-Babiš serverů byly moje fotky, deset let vězení, tak já nevím, kdo byl pod tlakem. To, že jsem řekl, že jsem přesvědčen o nevině, tak to je moje vyjádření k tomu. To přece není žádný tlak a ten tlak naopak přicházel ze strany médií,“ odpověděl na otázku.

Dále dodal, že byl od začátku přesvědčený o nevině těch lidí, kteří byli stíháni, a není pravda, že by to bylo překvapení. „Naše justice je nezávislá a já jsem rád, že to tak dopadlo,“ uvedl na závěr.

Stíhání Babiše bylo zastaveno

Dnes došlo k zastavení stíhání všech obviněných v kauze Čapí hnízdo, oznámilo městské státní zastupitelství v Praze. Rozhodl tak městský státní zástupce v Praze Mgr. Martin Erazím. Již v září státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil na kauzu právní názor.

Ve zprávě je uvedeno, že provedené dokazování vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala. Jisté zprávy o tom, že státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání premiéra v případu padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo, se objevily už 2. září.

V té době však závěry státního zástupce Šarocha nemusely být konečné, jelikož je muselo posoudit i vedení Městského státního zastupitelství v Praze.

Kauza Čapí hnízdo

Český premiér Andrej Babiš, který byl v říjnu 2017 obviněn z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by na pozadí farmy bylo něco nezákonného. Premiérovi hrozilo až deset let vězení. Kromě jeho samotného stíhání čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Původně v kauze mezi stíhanými figurovali i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři lidé. Loni v květnu však státní zástupce vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.