Dnes se konají dílčí komunální volby. Nová zastupitelstva získá několik obcí

Na sobotu 14. září připadají dílčí komunální volby. Několik obcí, a také městská část Nedvězí v Praze by dnes mělo získat nová zastupitelstva. Důvod pro konání dílčích komunálních voleb je rozpad původních zastupitelstev, často z důvodu neshod mezi členy. Informace uvádí české ministerstvo vnitra na svých stránkách.

Co se týče samotných obcí, kde by se mělo hlasovat, jde o Bernardov v okresu Kutná Hora, Hrušku na Prostějovsku, Kněžičky v okrese Nymburk, Křivoklát na Rakovnicku, obec Nekvasovy v okresu Plzeň-jih, dále obec Pravy na Pardubicku, Skřipov v okrese Prostějov, Újezdeček na Teplicku, Ves Touškov v okresu Plzeň-jih, obec Zlatá v okrese Praha Východ a v městské části Prahy Nedvězí.

Český statistický úřad uvedl, že se uchází celkem 171 kandidátů, z nichž je asi jedna třetina žen. Výsledky budou zveřejněny v noci na neděli.

Volby v roce 2018

V říjnu minulého roku probíhaly v České republice volby do městských zastupitelstev, kromě toho se někde vybírala i nová třetina Senátu. V prvním kole senátních voleb vyhrálo ODS, a to s 11 finalisty přes ANO, které mělo deset. Co se týče komunálních voleb, v Praze vyhrálo ODS a nezávislí kandidáti, ANO úspěšné nebylo.

V Praze tedy vyhrálo v minulých volbách ODS s 17,9 %, následovali Piráti (17,1 %), Praha Sobě (16,6 %), Spojené síly pro Prahu tvořené koalicí TOP 09, STAN a lidovců (16,3 %) a až jako páté skončilo ANO s 15,37 %.

Celkově se voleb mohlo zúčastnit 8,37 milionů lidí. O hlasy voličů bojovalo asi 213 tisíc kandidátů, kteří se ucházeli o 62,5 tisíc míst v 6,4 tisících vesnických, městských, okresních a krajských úřadech. Nakonec volební účast činila asi 47 % voličů.

Naopak pro komunisty nebyly volby velmi úspěšné, stejně jako pro ČSSD. Jak uváděl portál Novinky.cz, komunisté se poprvé od roku 1990 nedostali do zastupitelstva Prahy. Popularita tedy patrně klesá, a podle všeho strana ztrácí podporu již delší dobu.

Úspěšné ANO

I přesto, že v Praze ANO úspěch neslavilo, celkově bylo ve volbách úspěšné – získalo nejvíce velkých měst. Zvítězilo v Brně a Ostravě. Nejvíce zastupitelských křesel získala různá místní sdružení nezávislých kandidátů, Sociální demokracie zaznamenala větší ztráty.

Co se týče úspěchu strany současného premiéra Andreje Babiše, i ve volbách, jež se konaly v roce 2014, zvítězilo ANO. Strana ovládla tehdy 13 statutárních měst z tehdejších 26. Za ANO byla ODS a sociální demokraté, kdy každá ze stran oslovila tři statutární města.