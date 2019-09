Takto chtějí „debilizovat“ českou společnost. Lídr SPD zaútočil na návrh Pirátů ohledně maturitní revoluce

Piráti před jistou dobou přišli s nápadem ohledně maturitní zkoušky. Pirátský poslanec a místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lukáš Bartoň by zavedl razantní změny ve zkoušce, jež ukončuje středoškolské vzdělání. Maturitu by v podstatě dostal každý, kdy zaměstnavatel či vysoké školy by se řídili podle bodové tabulky studentů.

Lídr SPD se na svém Facebooku k návrhu vyjádřil.

„To by znamenalo totální degradaci již dnes tak narušeného vzdělávání a školství,“ píše v příspěvku. Dále pokračuje a tvrdí, že v současnosti je garantem udělování potvrzení toho, že někdo absolvoval maturitní zkoušku či dostává akademický titul, právě stát. „Vzdělání je základ k dospělosti a schopnosti uživit sebe a svoji rodinu. Jeho kvalita musí dát mladým lidem jistotu, že umí a vědí něco, za co je ostatní budou platit,“ připomíná Okamura.

Lákání společnosti k odhození nynějších hodnot

Podle lídra SPD lákají Piráti společnost, aby odhodila současné hodnoty, a svobodu jim líčí jako svět, kde se nepracuje, a nejsou žádné povinnosti. „Snahy rozvrátit školství ze strany neomarxistů mají za cíl debilizovat společnost a z lidí vytvořit tupé, poslušné, manipulovatelné loutky s vymytými mozky bez základních vědomostí o světě a bez hodnotového ukotvení. Takoví lidé se mnohem lépe podřídí nové totalitě, kterou sluníčkáři a neomarxisté připravují,“ píše a závěrem zdůrazňuje, že „hnutí SPD brání normální svět pro normální lidi a odmítá rozvrat našeho školství“.

Revoluční návrh Pirátů?

Bartoň, který s nápadem přišel, si myslí, že by to neměl být stát, kdo známkuje a říká, že student uspěl nebo neuspěl z nějakého všeobecně vzdělávacího předmětu. Myslí si, že stát může testovat, a třeba ještě šířeji než dnes, nejlépe ovšem nikoli na známky, nýbrž na body.

V rozhovoru pro Lidové noviny dále popsal, že výsledkem by byl uvedený seznam všech testů a jejich bodové hodnocení na vysvědčení absolventa.

Co se týče samotného známkování, Bartoň si myslí, že by v podstatě nikdo nemohl propadnout, jelikož i výsledek nula je výsledek, jak sám tvrdí.

„Ať to ale není stát, kdo říká, že si (absolvent) nezaslouží jít na technickou VŠ. Ať výsledek jeho testů hodnotí vysoká škola nebo příští zaměstnavatel. Ani já ovšem nepochybuju, že nula bodů z češtiny by trochu nezarazila i někoho, kdo potřebuje elektrotechnika,“ vysvětluje poslanec.

Názor poslankyně za SPD Karly Maříkové

S političkou Karlou Maříkovou hovořil na téma maturitní revoluce i Sputnik. Podle ní se Česko vždy mohlo pyšnit kvalitním vzdělávacím systémem. To, co však navrhují Piráti, by podle jejího názoru znamenalo posun směrem dolů. „Tento systém umožní střední školu vysloveně vysedět a bude tak velmi těžké ji nedokončit. Ti, co budou skutečně studijní typy, se začnou stahovat na jiné školy, kde nebudou zdržováni studenty, kteří své studium neberou zas až tak vážně. Vzniknou zde školy s dobrým jménem a špatným jménem, jak je tomu třeba v USA,“ myslí si Maříková.

Podle jejích slov by mohlo dojít k tomu, že student nebude mít motivaci zkoušku složit a naopak vyučující zase ztratí motivaci učit takové studenty. Politička si myslí, že k jistému negativnímu dopadu by mohlo dojít v znalosti češtiny a literatury, a dalších předmětů, ze kterých se skládá společná část maturity.

„Došlo by tak postupně k poklesu znalosti národa,“ sdělila.