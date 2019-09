Úleva pro koalici nebo pokračování kauzy Čapího hnízda? Politici diskutují o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše

Koaliční strany konec stíhání uvítaly s tím, že to usnadní práci kabinetu. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček označil ukončení trestního stíhaní premiéra za „dobrou zprávu pro všechny, nejenom pro vládu.“ S ním souhlasí i místopředseda sociálních demokratů Michal Šmarda.

Vondráček v debatě také odmítal kritiku přidělených dotací pro farmu Čapí hnízdo.

„Je to taková demagogie s úsměvem: dejme peníze těm chudým a potřebným. Ta dotace činí jen pět procent projektu, kdyby si Agrofert zažádal sám, tak ve stejné době existoval dotační program na té prioritní ose, kde by získal až 120 milionů,“ uvedl Vondráček.

Celá věc není u konce, tvrdí Piráti

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že jsou v této kauze velmi silné indicie, že byla farma Čapí hnízdo jednoznačně propojena s Agrofertem.

„Proteklo tam asi 270 milionů z Agrofertu, Andrej Babiš sám říkal, že je to jeho projekt, posílaly se mu věci ke schválení, chodil na kontrolní dny za firmu Čapí hnízdo. Takže indicie jsou opravdu velmi přesvědčivé, že to nebyla nezávislá firma, ale že se to chovalo jako součást Agrofertu,“ upozorňoval Michálek

Místopředseda ODS Martin Kupka poukázal na to, že celou kauzu provázela rozporuplná vyjádření premiéra. V pátečním rozhodnutí vidí také nebezpečný precedens v podobě, že dá velkým podnikům jakýsi návod, jak je možné dostat se k dotacím pro malé a střední firmy.

Předseda STAN Vít Rakušan také nepovažuje rozhodnutí za konec kauz premiéra. Upozornil na auditní zprávy Evropské komise a potenciální střet zájmů.

„Ve chvíli, kdy člověk, který patří k těm vůbec nejbohatším v Česku, čerpá finanční prostředky určené na pomoc malým a středním podnikům a pro základní infrastrukturu na českém venkově, tak to je člověk, který jednoduchým způsobem obral občany této země o to, aby se jejich města a vesnice rozvíjely,“ řekl Rakušan.

Okamura: Proč Evropská unie vyhlašuje dotační programy pro malé a střední firmy, když si na ty dotace mohou sáhnout i velké firmy?

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura ukončení trestního stíhání uvítal. A pak se začal tázat, proč vůbec Evropská unie vypisuje dotace pro střední a malé firmy, když se k nim mohou dostat i ty velké.

„Svědčí to o tom neskutečném bordelu, který má Evropská unie a o té škodlivosti dotací a o tom systému, protože tady sami vidíte, jaký to je galimatyáš, ale státní zastupitelství nám řeklo, že je to v pořádku, že to není protizákonné, já to respektuji, pro mě to bylo trošku překvapení, ale já jsem rád, že se to vyjasnilo,“ uvedl.

Slovo dostal i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil

„Je to nestandardní rozhodnutí a já jsem čekal, že se dneska dozvíme základní důvody, proč takto státní zastupitelství rozhodlo. Protože já respektuji, že se může změnit názor dozorujícího státního zástupce, i když, říkám, je to v jednom až dvou procentech případů, ale protože to je procesně nestandardní a je to kauza premiéra, který nebyl ochoten po dobu trestního stíhání se vzdát funkce premiéra, a státní zástupci pod něj spadají, tak bych čekal, že se dozvíme více než jen ten papír, co vyšel na některých serverech, kde v zásadě pan státní zástupce Erazím celé kauze, která je mimořádně složitá, která se vyšetřuje několik let, věnuje dva odstavce,“ uvedl.

Kauza Čapí hnízdo

Státní zástupce zastavil stíhání všech obviněných v kauze Čapí hnízdo. V pátek to oznámilo městské státní zastupitelství v Praze, rozhodl městský státní zástupce v Praze Mgr. Martin Erazím.

Kromě předsedy vlády Andreje Babiše čelila v kauze Čapí hnízdo stíhání i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál.