„Minulost nesmí být zapomenuta.“ KSČM nesouhlasí s přemístěním sochy maršála Koněva

Podle komunistické strany došlo k zaktivizování protikomunistické a protiruské kampaně.

„Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář za TOP 09 a část zastupitelů zaktivizovala kolem umístění sochy maršála Koněva na náměstí Interbrigády silnou protiruskou a protikomunistickou kampaň,“ napsali komunisté.

Podle jejich slov tento krok zapadá do jiných stupňujících se akcí namířených proti objektivnímu pohledu na naši historii a zejména druhou světovou válku, osvobození Československa a hlavního města Prahy.

Socha má zůstat na svém místě

Podle KSČM by měla socha zůstat na svém místě. V příspěvku napsali, že „není důstojnějšího místa pro zachování pomníku se sochou maršála Koněva než právě současné místo na náměstí Interbrigády v Praze 6“.

Komunisté si myslí, že dochází k rozdělování společnosti. „Nelze ustupovat těm, kteří nám pod maskou tzv. objektivity a demokracie vnucují přepisování dějin, snaží se vládnout autoritativně bez ohledu na názory občanů. Svým chováním naopak stále více rozdělují naši společnost, vytvářejí podhoubí pro pravicový extremismus a uplatňování neoprávněných nároků sudetských Němců,“ píší ve svém příspěvku.

Kritika ministerstev

Kriticky se vyjádřili i na stranu ministerstev obrany a zahraničí. Podle jejich slov nedokážou najít historickou skutečnost, zatímco se pouští do spekulativních úvah, kdo Prahu osvobodil, a tím pádem přinesl rozhodující podíl na osvobození celého Československa.

„KSČM na základě historických faktických událostí žádá, aby se vláda, ministerstva obrany a zahraničních věcí zasadily o zachování sochy maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6,“ uzavřeli komunisté.

Ruské velvyslanectví komentuje situaci

I ruské velvyslanectví se k situaci vyjádřilo a odmítlo námitky českého ministerstva zahraničních věcí. To odmítlo účast v řešení situace okolo památníku sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6. Situace nakonec vyústila v rozhodnutí o přemístění památníku, stojí v komentáři ruského zastupitelství.

„Odmítli jsme výhrady ministerstva zahraničních věcí České republiky, které se dříve distancovalo od vyřešení situace kolem pomníku I. S. Koněva, což nakonec vedlo k rozhodnutí městské části o přemístění tohoto memoriálního objektu. Před závažnými důsledky takového nežádoucího vývoje situace jsme českou stranu opakovaně varovali,“ připomenulo ruské velvyslanectví.

Dále velvyslanectví sdělilo, že proti plánům na přemístění památníků rozhodně stojí. Dodali, že na daný krok se bude hledět jako na neodpovídající plnění Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z roku 1993.

Koněvova kauza

Dne 12. září došlo ke schválení odstranění sochy maršála Koněva. Nahradit by ji měl památník osvoboditelů Prahy. Podle Ondřeje Koláře, starosty Prahy 6, není socha ani válečným hrobem ani není pod ochranou mezinárodního práva.

Během hlasování bylo celkem 33 hlasů pro a 1 proti, a tudíž došlo ke schválení návrhu vládnoucí koalice, který se týkal přemístění sochy Koněva do muzea. Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina k situaci dodal, že o přesunutí sochy do zahraničí se určitě neuvažuje, a že pomník by mohl být součástí plánovaného městského Muzea paměti 20. století.