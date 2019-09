KSČM alarmuje: Česká zdravotní péče je v krizi. Ministr resortu však nesouhlasí

KSČM na svých sociálních sítích trvá na dostupnosti a kvalitě zdravotní péče pro všechny, a proto prosadila bod „Zdravotnictví“ do jednání Poslanecké sněmovny ČR.

„Vyzýváme vládu, aby v této věci učinila rozhodné kroky, včetně sloučení tří státních zdravotních pojišťoven – VZP, ZP MV ČR a VoZP a zároveň vytvořila podmínky pro urychlenou nápravu všech palčivých problémů zdravotnictví v České republice,“ uvedli zástupci strany.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k této situaci zveřejnil článek na svém profilu na Twitteru, ve kterém česká lékařská společnost JEP (ČLS JEP), Koalice soukromých lékařů (KSL) a další organizace, jako například Česká stomatologická komora (ČSK), odmítají požadavky odborů a nesouhlasí s tvrzením odborářů, že české zdravotnictví je v krizi.

„Situace zcela jistě spěje k lepšímu a poprvé po dlouhé době se řeší problémy, které zdravotnictví má. Rozhodně nedochází k selhávání péče,“ uvedl Štěpán Svačina, předseda ČLS JEP, která zastupuje téměř 35 000 pracovníků ve zdravotnictví.

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) September 14, 2019

Společnosti proto poslaly otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi. „Odmítáme otevřený nátlak odborů, říkáme, že české zdravotnictví není v kolapsu, není ani v krizi,“ sdělil předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

„Zdravotnictví skutečně potřebuje víc peněz, ale potřebuje především strukturální změny,“ dodal Šonka.

Adam Vojtěch dříve v rozhovoru pro Novinky.cz uvedl, že s tvrzením o krizi ve zdravotnictví nesouhlasí.

„Ve zdravotnictví nikdy nebude dost peněz, to je potřeba si říct. Zásadně však nesouhlasím s tím, že tady zdravotnictví kolabuje, protože je významně podfinancované. To je lež. Do zdravotnictví jde historický objem peněz, 350 miliard korun. Na zdravotní péči, tedy za pacienty, jde meziročně navíc 26 miliard. Kde je ta krize?“ zeptal se.

Vyjádřil se také k myšlence o uvolnění peněz z rezerv pojišťoven.

„Odbory se snaží vytvořit dojem, že tady pojišťovny sedí na penězích, které nechtějí dát. To je samozřejmě nesmysl. Ty peníze tam jsou pro lidi, na zdravotní péči a na nic jiného je nelze použít. Odbory tak moc dobře vědí, co se s těmi penězi děje a pro koho jsou určeny. Celé je to hra na lidi,“ zdůraznil.