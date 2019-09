Byla kauza Koněv provokace? Ovčáček něco tuší

Ovčáček vysvětlil, že ‪pokud nebudou dopadeni pachatelé, posílí to spekulace. Podotkl, že taková provokace mohla být naplánována s cílem vyvolat roztržku v česko-ruských vztazích.

Podle něho to na svém Facebooku naznačuje Janda, který napsal, že „Koněv byl o testování schopností a ruská strana to zde úplně projela. V důležitějších kauzách jako jádro to budou mít sakra těžké. To je skvělá zpráva.“

Kolář a Ovčáček se střetli kvůli památníku Koněva

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář se předtím střetl s tiskovým mluvčím Hradu Jiřím Ovčáčkem kvůli památníku maršála Ivana Koněva. Obránce sochy sovětského maršála označil za „extrémisty“. Starostu mrzí, že prezident republiky se těchto lidí zastává, prohlásil.

„Ve chvíli, kdy vám na tom náměstí, kde stojí socha maršála Koněva, exhibují lidé, kteří mávají rudými prapory se srpem a kladivem, jsou tam lidé, kteří mají na sobě tričko, na kterém je napsáno ‚za Stalina' azbukou, objevují se tam nápisy ‚se Sovětským svazem na věčné časy', a podobně – to jsou pro mě extrémisté,“ prohlásil v Rozstřelu portálu iDNES starosta Prahy 6 Kolář.

„Mrzí mě, že prezident republiky se takovýchto lidí zastává,“ dodal starosta Prahy 6.

Kauza maršála Koněva

Památníky maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, který se podílel na osvobození Prahy, čelí řadě útoků.

Socha slavného vojevůdce stojící na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči je opakovaně poškozována. Naposledy k tomu došlo 21. srpna, kdy vandalové polili památník barvou.

V srpnu primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) rozhodl, že pamětní deska připomínající podíl Rudé armády v čele s maršálem Koněvem na osvobození Prahy od nacistů nebude po rekonstrukci navrácena na zeď Staroměstské radnice.

V červenci vedení radnice městské části Praha 3 oznámilo, že zvažuje možnost změny názvu Koněvovy ulice. Reagovalo tím údajně na žádost zhruba stovky obyvatel Žižkova.

Protivníci maršála ho obviňují, že se údajně podílel na přípravě invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, ale jak uvádí Velvyslanectví Ruské federace v Praze, archivní údaje jeho účast nepotvrzují. Maršál Koněv vzhledem ke svému věku v době události už ve vedení sovětské armády nebyl a jediné, co ho s Československem spojuje, je podle dokumentu velení operacím při osvobozování Prahy v květnu roku 1945.