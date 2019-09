„Bez konfrontace, narážek, poznámek o ruském trollu.“ Zahradila překvapil průběh zapálení Masarykovy vatry v Lánech

Český europoslanec na sociální síti napsal:

„Prezident Zeman a jeho ex-rival Schwarzenberg spolu zapalují Masarykovu vatru. Bez konfrontace, narážek, poznámek o ruském trollu či agentovi Bilderbergu. Běžná věc, chce se říct. Leč v naší polarizované společenské atmosféře vlastně výjimečná Událost.“

Jak je vidět z příspěvku, sám Zahradil byl věcí nejspíše překvapen. Stejný názor zastávali i někteří uživatelé sítě, kteří mu v komentářích pod příspěvkem přitakávali. „Ano, přišlo mi to chvíli jako zpráva z jiného světa. Ale dobrá zpráva. Škoda, že jich není víc...,“ napsal jeden uživatel.

Zapálení Masarykovy vatry v Lánech

Daná akce proběhla v Lánech v sobotu 14. září, tedy v den, kdy uplynulo přesně 82 let od smrti prezidenta. Uvádí se, že kromě českého prezidenta oheň zapálil také čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, lánský starosta Karel Sklenička či kardinál Dominik Duka.

Na akci v Lánech vystoupil smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum s písní Ach synku, synku. Před samotným zapálením vatry proběhl také tradiční pietní akt u hrobu Masaryka, jenž je pohřben na lánském hřbitově.

Miloš Zeman na akci vystoupil s projevem, ve kterém se zmínil o tom, co se v lánském zámeckém parku za uplynulý rok povedlo. Hovořil například o krásné velké skalce, studánce a také o rybníku, který byl vyčištěn. Stejně tak řeč přišla i na odtok Masarykova potoka z lánského parku, který je nyní také vyčištěn, narovnán a osazen čtrnácti lipami.

Nakonec vyzval účastníky akce, aby se zamysleli nad tím, co dalšího je potřeba změnit. Mu samotnému totiž už prý docházejí nápady.

„A přátelé, já už nevím, co bych tam dále zveleboval. (…) Závěrem bych vás chtěl o něco poprosit, protože mně došly nápady, přijďte, projděte se lánským parkem, a když dojdete k názoru, že by tam bylo ještě něco potřeba zvelebit, tak mi to přijďte říct,“ stojí na oficiálních stránkách Pražského hradu.

​Pokud jde o projev Schwarzenberga, ten poukázal především na chybějící dodržování Masarykových principů ve společnosti.

„Tu demokracii bychom měli, kdyby tady byli ještě nějací demokraté. Ale ti mi ještě pořád v té české kotlince trošinku chybějí, tak dejž to pánbůh, snad přece jenom nějací zase vyrostou a že si uvědomí jednou, že svoboda a demokracie, kterou nám Masaryk přivezl, není samozřejmost, že každá generace musí o ni bojovat, a to bychom si měli při příležitosti vzpomínek na prezidenta Masaryka uvědomit,“ pronesl.

O události, které se zúčastnilo asi 200 lidí, se na sociální síti zmínil také oficiální mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. K příspěvku na Twitteru navíc připojil několik fotografií.

Tradice zapalování Masarykovy vatry sahá až do roku 1935, kdy to navrhli lánští dobrovolní hasiči, a to na počest prezidentových 85. narozenin. Tento akt pak ještě proběhl několikrát do roku 1948 a v roce 2001 byl daný zvyk obnoven.