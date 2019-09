Milionové škody: Divočáci ničí zemědělcům úrodu, stát problém zatím neřeší

Českou republiku v poslední době trápí problém přemnožených divočáků. Kvůli divokým prasatům je ohrožena začínající sklizeň kukuřice a již teď se škody šplhají do milionů korun. Oproti předchozím letům však stát snížil financování jejich odstřelu a přemnožená zvěř se přesouvá i do měst. V neděli na to upozornila Česká televize.