„Mistr má opět pravdu.“ Fiala připomněl tři roky starý výrok Karla Gotta

Český podnikatel a politik Radim Fiala na svém účtu na Facebooku zveřejnil post, který se týká českého zpěváka Karla Gotta. Konkrétně jde o to, co Mistr před pár lety pronesl o migrační krizi v jednom z rozhovorů. Podle Fialy měl totiž pravdu.

Fiala se ve svém příspěvku na sociální síti vyjádřil ke slovům českého slavíka, které se týkaly migrační krize, Islámského státu apod.

„Mistr má opět pravdu... Držíme mu palce!“ napsal Fiala na Facebooku a k postu připojil odkaz na článek Týdeníku.cz, kterému Gott v minulosti poskytl rozhovor.

Na fotografii, která je zveřejněna u postu, stojí: „Pokus dostat sem diverzanty je jen moderní způsob války. Dělají to důmyslně, strkají před kamery novinářů děti. Viděli jste to také, ne? Nepřemýšlíte o tom? Podívejte, jak se ty děti prosebně dívají... A nepomozte jim... Ale za nimi jsou k zahlédnutí mladíci s mobilními telefony, kteří kalkulují, posílají si zprávy a tvrdí, že jdou za příbuznými do Evropy.“

Reakce lidí na sociální síti na tento post byly převážně pozitivní. Souhlasili jak s názorem Gotta, tak s názorem Fialy. A Mistrovi, který nedávno oznámil, že je nemocný, přáli hodně zdraví.

„Vždy moudrý a velice inteligentní pan Gott. Pevné zdraví přeji, pane Gott. Jste silná a milovaná osobnost!“ stálo v jednom z komentářů.

A i další komentáře byly souhlasné: „Souhlasím s vámi Karle.“

Našlo se ale i pár jedinců, kteří si neodpustili rýpanec a doporučovali, aby si lidé prvně celý článek pozorně přečetli.

„Tento článek vyšel někdy v roce 2016 při prvních problémech Karla Gotta . Za několik dní, možná týdnů tento rozhovor o migrantech pan Gott veřejně odvolal a omlouval to svojí nemocí, že to tak nemyslel atd. Je jasné, že ho někdo vyzval, aby se do imigrace nemontoval. Možná mu bylo i vyhrožováno, nevím. Jeho omluvu mu nezazlívám. Vím, že pokud chtěl dál zpívat, nic jiného mu asi nezbývalo. To prohlášení jsem v televizi slyšel na vlastní uši. Taková je pravda. Samozřejmě mu přejí brzké uzdravení,“ okomentoval věc další uživatel.

Rozhovor pro portál Týden.cz

Zmiňovaný rozhovor vyšel na českém portálu na začátku dubna roku 2016. Mistr k němu svolil poté, co úspěšně překonal rakovinu mízních uzlin. V rozhovoru se tak Gott rozpovídal o tom, co dělal v nemocnici, zmínil svůj koncert, ale také hovořil o uprchlících, iluminátech, náboženství, andělu strážném a posmrtném životě.

Vážná nemoc

Několikanásobný držitel Zlatého slavíka se už v minulosti potýkal s vážnou nemocí. Nad tou se mu ale naštěstí podařilo zvítězit a mohl tak dál užívat života.

Před pár dny však přišla smutná zpráva.akutní leukémií a v současné době podstupuje ambulantní léčbu ve Všeobecné nemocnici v Praze. Veřejnost už dříve pochybovala o slavíkově zdraví. Mohla za to výměna krve, pohublost Gotta i bledost. Osmdesátiletý Karel Gott nyní sám přiznal, že trpí myeloidní leukémií.

„Před čtyřmi lety jsem pro agresivní nádor podstoupil velmi intenzivní léčbu, která vedla k jeho úplnému vymizení. Zhruba před rokem a půl se u mě objevila porucha krvetvorby v podobě myelodysplastického syndromu,“ prozradil zpěvák.

Karel Gott se opět nevzdává a pravidelně dojížděl na výměnu krve. Navzdory úsilí lékařů i zpěváka ale choroba prozatím vyhrála.

Na sociálních sítích mu jeho věrní fanoušci zahrnují milými zprávami, v nichž mu přejí pevné zdraví a hodně sil. Gott na tato milá slova reaguje například příspěvky, které sdílí. Nedávno se pochlubil fotografií, na které je se svou manželkou Ivanou.

Mistr Karel Gott

Karel Gott je český šlágrový zpěvák, herec a malíř. Je mnohonásobným držitelem ocenění Zlatý slavík a po roce 1996 Český slavík. Dohromady má těchto cen celkem 42. Od roku 1965 se prodalo 50 milionů nosičů desek Karla Gotta, což z něj dělá zatím nejúspěšnějšího českého interpreta. Dosud vydal 293 sólových alb v zahraničí i na domácí scéně. Kromě Slavíků dostal více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně se umisťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Nazpíval celkem 978 písní.

Pokud jde o jeho osobní život, nyní je jeho manželkou Ivana Gottová, s níž má dvě dcerky – Charlotte Ellu a Nelly Sofii. Se starší Charlottkou nedávno nazpíval duet. Zpěvák má ale již dvě dcery z předchozích vztahů, a to Dominiku a Lucii. Mistr se dokonce stal už i dědečkem. Vnoučka mu porodila jeho dcera Lucie.