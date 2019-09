Pirátům vadí navýšení daně z hazardních her. Co s tím mají společného?

Tato iniciativa vznikla za situace, kdy Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny ČR ve středu 11. září projednával návrh na zdanění výher nad 100 tisíc korun. Ministerstvo financí plánuje vybrat 600 milionů.

Poslanec za Českou pirátskou stranu Tomáš Martínek předložil Rozpočtovému výboru pozměňovací návrhy, které by měly tomuto zvýšení zamezit. Navrhuje například, aby byl poker zařazen do nejnižší 25% navrhované sazby. Podle něj totiž poker na rozdíl od ostatních her není ovlivněn pouze náhodou. Dle Martínka zde roli hrají i určité dovednosti a zkušenosti hráčů.

„Nevidím racionální důvod k takovému nárůstu daně z hazardních her pro živé hry zahrnující poker. Nárůst daňového zatížení o 7 procentních bodů není odůvodnitelný. Zvýšením sazby na 30 % se výše zdanění živých her přiblížila hrám technickým, tedy automatům. Přitom je zřejmé, že společenská škodlivost při hraní pokeru je zcela odlišná v porovnání s hraním na hracích automatech. Nerozumím, proč Ministerstvo financí navrhuje tyto sazby přibližovat. Pokud by šlo o regulaci hazardu v závislosti na škodlivosti dané hazardní hry, pak by muselo ministerstvo zvedat právě sazbu pro technické hry, kterou novela paradoxně ponechává na stávající výši,“ vyjádřil se k dané novele Martínek.

Již dříve poslanec navrhoval zrušení paragrafu 59 v zákoně o hazardních hrách, který u turnajů živých her s předem stanovenou výší výhry (tzv. scheduled turnaje) ukládá, že český hráč musí oproti zahraničním nesmyslně počkat, dokud nebude složeno alespoň 50 % předem garantované výhry.

„Na online pokerových platformách, které mají českou licenci a odvádí zde i daně, nastává absurdní situace, kdy hráči z jiných zemí mohou hrát turnaje od začátku, zatímco hráči z Česka, včetně turistů, musí čekat na možnost přihlášení do turnaje do té doby, než bude splněna nesmyslná česká zákonná podmínka. Paradoxně to tak vede české hráče k obcházení zákona přes VPN nebo využíváním platforem bez licence, které české zákony nedodržují a neodvádějí za hráče z Česka daně do státního rozpočtu,“ dodal.

Ministerstvo se nyní podílí na přípravě pozměňovacího návrhu. Ten má daný výbor projednat dne 18. září.