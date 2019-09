„Vyrovnat se s Ruskem dneška nelze bořením symbolů tragického včerejška.“ Zaorálek o kauze Koněva

Podle Zaorálka totiž „každý takový pomník, jako je Koněvův, ztvárňuje nejen toho či onoho konkrétního člověka, ale je současně zároveň symbolem“.

„Ve sporu o Koněva nejde jen o tu či onu osobnost a její činy, ale o to, že zápas o symboly se stává zápasem o politickou přítomnost na účet minulosti,“ uvedl.

Dále ministr prohlásil, že „vyrovnat se s Ruskem dneška nelze bořením symbolů tragického a těžkého včerejška“. Jinak to vede „k vyprazdňování politiky a úniku do zápasu o symboly na úkor řešení toho, co lidi opravdu reálně tíží a bolí.“

„Ani přes Koněva, ani přes padlé druhé světové války bychom neměli řešit své současné domácí spory a konflikty,“ dodal k věci politik.

Zaorálek o ruském ministrovi kultury

Zaorálek již dříve na svém účtu na Facebooku narážel na to, že jeho ruský protějšek označil starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře za nacistu. Svůj post doplnil fotografií, na které je zachycen on sám a na které je napsáno: „Přál bych si, aby se ruský ministr kultury snažil vědět něco víc o evropské historii.“

Další osud sochy maršála Koněva

Dne 12. září vedení městské části Praha 6 odhlasovalo odstranění sochy Koněva na náměstí Interbrigády. Na základě hlasování s poměrem hlasů 33 pro a 1 proti došlo ke schválení návrhu vládnoucí koalice, který se týká přemístění sochy Koněva do muzea.

„Určitě neuvažujeme o přesunutí sochy do zahraničí,“ vysvětlil místostarosta Prahy 6 Jan Lacina.

Současně dodal, že by pomník mohl být součástí plánovaného městského Muzea paměti 20. století.

Proti zmíněnému rozhodnutí vystoupil poslanec KSČM Zdeněk Ondráček a bývalá členka SPD Ivana Nevludová.

Akce „Kytička pro Koněva“

KSČM na začátku září zahájila akci k zachování pomníku. Tou vyzývá všechny osoby, kterém není lhostejné dění kolem sochy maršála Koněva a přepisování historie, aby přinesly k pomníku květiny.

„Ti, kterým není lhostejné současné výrazně účelové, hystericky antikomunistické přepisování výsledků druhé světové války, osvobození hlavního města Prahy a celého Československa, by měli aktivně podpořit zachování sochy maršála Koněva v Praze 6 na náměstí Interbrigády. Je třeba ctít naši historii, nepřepisovat ji, zabránit vytváření prostoru pro neofašismus, revizi výsledků druhé světové války, omluvy Sudetoněmeckému landsmanšaftu,“ sdělil Haló novinám předseda středočeské organizace KSČM Stanislav Grospič.“