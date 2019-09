Babiš se kvůli zdravotnictví opřel do odborářů: Nejde jim o pacienty nebo zdravotníky, ale jen o sebe

Zástupci takzvaného krizového štábu podle se premiéra „snaží ve společnosti vyvolat strach, že selhává péče v nemocnicích“.

„Pacienta si berou za rukojmího a veřejně tvrdí, že pokud se nepřidají další peníze už nad rámec rekordně vysokých výdajů v českém zdravotnictví, tak se zhorší péče,“ uvedl.

Babiš označil tuto situaci za „klasickou vydíračku“ a připomněl čtenářům akce českých nemocničních lékařů „Děkujeme, odcházíme“ z roku 2011. Premiér je přesvědčen: „I tahle současná kampaň je organizovaná stejnými lidmi a stejnou PR agenturou. Klasika. Dokonce za to tehdy dostali PR cenu.“

Ale Babiš upozorňuje na to, že ve srovnání s dobou ekonomické krize je současná situace úplně odlišná. Premiér popisuje i současný stav zdravotnictví v Česku pomocí celoevropských analýz Health Consumer Powerhouse a Euro Health Consumer Index od profesora Arneho Björnberga. Toto hodnocení zahrnuje práva pacienta, čekací dobu, služby hrazené státem, onkologickou léčbu, úmrtnost novorozenců, potraty, sebevraždy, rakovinu, prevence, vakcinace a další. Česká republika se v roce 2018 umístila na 14. místě.

„Jsme těsně za Německem, které je na 12. místě. Jsme před zeměmi, jako je Velká Británie, která je na 16. místě, Slovensko na 17. místě, Španělsko na 19. místě. Nejhůř dopadlo Polsko, Maďarsko a Rumunsko, které jsou na 32., 33., 34. místě,“ napsal Babiš.

Ve svém příspěvku chválil české lékaře: „Naši doktoři jsou skvělí. Máme jedny z nejlepších kardiologů a neurochirurgů na světě. Máme skvělé výsledky i v dalších oborech,“ jako příklad také uvedl příspěvek ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), který popsal, jak pacientovi v pátek diagnostikovali nádor a v pondělí nastoupil na léčbu.

Včera mi jedna lékařka říkala,že ten den diagnostikovala pacientovi nádor a řekla mu, že v pondělí nastoupí na léčbu. Pán byl v šoku, protože v TV teď pořád říkají,že na onkologickou léčbu se čeká 3 měsíce. Odbory svou lživou kampaní vytváří mezi lidmi strach. To už je za hranou! — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) September 14, 2019

„Mám z toho pocit, že jim nejde o pacienty nebo zdravotníky, ale jen o sebe,“ píše Babiš o složení tohoto štábu.

Součástí krizového štábu je Asociace českých a moravských nemocnic, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů, Česká lékařská komora, Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz pacientů, Charita, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Asociace domácí péče, Česká asociace sester, sekce domácí péče, Rada seniorů, Gratia futurum 913, Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů. Podle premiéra tento štáb „vůbec nezastupuje české zdravotnictví“.

„Kromě zdravotnických odborů je tam pár nemocnic, které zablokovaly dohodu se zdravotními pojišťovnami. Protože si myslely, že si nátlakem na Ministerstvo zdravotnictví vylobbují lepší podmínky než ostatní. Přitom 80 procent nemocnic se dohodnout chtělo a souhlasily s úhradovou vyhláškou,“ prohlásil Babiš.

Kritika bývalého ministra zdravotnictví

Premiér tvrdí, že tyto organizace „vypouští vlastně svým způsobem fakenews a používají k tomu vlastní PR agenturu, která jim má pomoct v tlaku na stát a ve strašení veřejnosti“ a ČSSD k tomu přispívá. Pořádně se pustil také do exministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD).

„Na koaličním jednání nás začala trénovat ze zdravotnictví. Je to moc dobře, že koaliční partneři se chtějí bavit o zdravotnictví. Po tom, co napáchal jejich ministr zdravotnictví šnajdroid Svatopluk Němeček ve vládě pana Sobotky, si toho máme hodně co říct. <…> Takže nebyla žádná novinka, když na konci roku 2017 přebral ministerstvo náš Adam Vojtěch, že ekonomická situace některých nemocnic je velmi špatná. Neexistovala žádná transparentní pravidla pro jejich hospodaření, ani jejich ředitelé nebyli nijak motivovaní efektivně hospodařit,“ prohlásil.

Podle něj „za ministra Němečka byla nulová kontrola hospodaření nemocnic a krylo se tak brutální rozhazování peněz“.

Pozitivní perspektivy

Na konci svého prohlášení se premiér dotknul také plánů ve sféře zdravotnictví do roku 2030

„Dál budou rezervy určené na cílenou péči, a péči v regionech u stomatologů a praktiků. Od roku 2021 má vzniknou DRG systém, to znamená, že se budou narovnávat úhrady za stejné zdravotní úkony mezi jednotlivými nemocnicemi. Podle odhadů expertů si to vyžádá asi 20 miliard ročně. Proto je nesmysl rozpouštět rezervy. Protože máme jasný plán jak je rozumně, odpovědně a cíleně v příštích letech využít,“ uvedl.