„Dřív to byl vtip, dnes už je to realita.“ Klaus ml. sdílel obrázek o školském systému. Lidé neví, zda se smát či plakat

Svůj příspěvek Václav Klaus mladší okomentoval následujícími slovy: „Školní rok je v plném proudu. Tak jeden klasický.“

K postu poté připojil obrázek, na kterém jsou vyobrazeny dvě pracovnice České školní inspekce (ČŠI), jak provádí šetření na jedné ze základních škol. Přijdou k řediteli do ředitelny a sdělují mu, že na jeho škole objevili závažný prohřešek.

„Někteří učitelé na prvním stupni místo realizace školního vzdělávacího programu učí žáky číst, psát a počítat!“ stojí v textu na obrázku.

Tímto chtěl tak Klaus junior nejspíše poukázat na současný školský systém. Uživatelům sociální sítě navíc neunikl ani nápis na nástěnce v ředitelně, který zní: „Plán práce2016/17: Vydržet, nezblbnout!“

„Dříve to byl vtip, dnes už je to realita.“

Pod Klausovým příspěvkem se okamžitě strhla velká diskuze. Některé uživatele jeho příspěvek pobavil a děkovali mu za to, že jim opět vykouzlil úsměv na tváři.

„Líbí se mi ten nápis na tabuli za ředitelem. Vydržet, nezblbnout,“ píše jeden z nich.

Jiní ale už tak pozitivně naladěni nebyli. Klause juniora se ptali, jak to bude, když se jeho strana Trikolóra dostane do vlády.

Klausova Trikolóra chce spolupracovat se všemi https://t.co/QRPhhgfGJc pic.twitter.com/TezQFMX36n — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 10. září 2019

„Jsem zvědav, jestli až se dostanete do vlády, tak podpoříte zákon, který bude regulovat politické neziskovky, jejich financování a zvláště jejich působnost na školách, a to včetně VŠ,“ stojí v jednom z komentářů.

I další se do Klause pořádně obuli a psali, že politik zřejmě žije v jiném světě.

„To je zajímavé, že naše děti (Praha východ) se zatím celou školní docházku učí číst, psát, počítat, fyziku a cizí jazyky, žádné neziskovky tam nikde nepůsobí, kromě hudebního či filmového kroužku vedeného dobrovolně učiteli; asi nějaký paralelní svět, úplně odlišný od světa HT. Jo a inkluze: asistenti tam prakticky nejsou a problém jsou s jinak normálními dětmi z rozvrácených rodin, nikoliv se začleněním někoho, kdo má problémy s dyslexií apod. a dříve ho strkali do zvláštní školy. Prostě všechno jinak,“ poukázal další uživatel.

Další uživatelé psali, že „dříve to byl vtip, dnes už je to realita“. I ostatní s tímto názorem souhlasili a psali, že je to spíše k pláči.

„Kdyby to nebylo k pláči tak se člověk i zasměje…,“ zněl jeden z komentářů.

Václav Klaus mladší

Klaus ml. je český politik a bývalý ředitel soukromého gymnázia PORG a syn českého exprezidenta Václava Klause. Donedávna byl také členem ODS, ale v polovině března byl ze strany vyloučen. Stejně tak byl v dubnu zbaven i funkce předsedy školského výboru.

Václav Klaus mladší letos v červnu představil nové politické hnutí Trikolóra – hnutí občanů. Hnutí bude hájit konzervativní hodnoty, zdravý rozum a zájmy pracujících lidí. Prioritou pro hnutí budou volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Subjekt Klaus představil v zaplněném sále kongresového centra Erbia v Praze, akci moderoval herec Marek Vašut. Členkou přípravného výboru strany je také další bývalá poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková.