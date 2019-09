Pirát známý výrokem, že Praha se osvobodila sama, navrhl sochu Vojcechovského místo Koněva

Na jednání 12. září vedením městské části Praha 6 bylo schváleno odstranění sochy maršála I. S. Koněva z náměstí Interbrigády a jeho nahrazení pomníkem osvoboditelů Prahy. Pirátský poslanec Jan Lipavský považuje toto rozhodnutí za pravomocné, i když také zvažoval možnost provedení referenda.

Co se týče reakce Ruska, které považovalo toto rozhodnutí za nehorázné, Lipavský uvedl, že Rusko nemůže pražské části mluvit do toho, jak si chce připomínat konec 2. světové války.

„Za Prahu 6 je tato věc vyřešená. Rusové budou dělat možná nějaký povyk, ale vůbec nic s tím neudělají,“ řekl.

Považuje rétoriku Ruska vůči své historii za součást hybridní války.

„Zásadním způsobem se změnila rétorika Ruska vůči své historii. Po Krymu začali na sovětské ideologii stavět hybridní válku. Stalo se to součástí tohoto boje. My v Praze 6 máme právo si rozhodnout, jakým způsobem si chceme připomínat konec druhé světové války,“ tvrdí.

Podle něj „postava kontroverzního maršála Koněva tak, jak je dneska glorifikována formou komunistického pomníku z roku 1980, prostě neodpovídá úplnému výkladu dějin konce druhé světové války“.

"Bojovat s pomníky. Na boj se živými chyběla odvaha." Vnučka maršála Koněva se vyjádřila k poškození sochy v Praze https://t.co/oCUvHJUI33 pic.twitter.com/GdhZiGBNqs — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 25, 2019

Lipavský: Reakce Petříčka na slova ruského ministra kultury mohla být ostřejší

Během svého projevu před zastupiteli Prahy 6 poslanec řekl, že český stát by měl mít povinnost poskytnout radnici pro svobodné rozhodnutí bezpečný prostor. V rozhovoru vysvětlil, že to znamená, že „pokud ruský ministr kultury zaútočí na starostu Prahy 6, tak vláda a její ministři by se za něj měli jednoznačně postavit“, ale podle něj český prezident je „loutkou kremelského režimu“ a ministr zahraničí Tomáš Petříček by mohl zareagovat na obvinění ruského ministra kultury ostřejší.

„V momentě, kdy představitel ruské vlády mluví takovým způsobem na adresu představitele lokální administrativy, kterého označuje za člena NSDAP, tak je potřeba, aby ta reakce byla jasná a zřetelná,“ podotkl.

Socha generála Sergeje Vojcechovského místo Koněva

Lipavský navrhl místo pomníku Koněvu postavit sochu ruského generála Sergeje Nikolajeviče Vojcechovského, který byl příslušníkem československé armády.

„To je symbol člověka, který utekl ze Sovětského svazu před rudým terorem. Připojil se k legiím, byl to legionář, stal se generálem československé armády. Ale měl tragický osud, když ho NKVD odvlekla zpátky do gulagu, kde zemřel v roce 1951,“ popisuje poslanec.

„Žádná Rudá armáda, osvobodili jsme se sami”

Pirát Jan Lipavský se už několikrát vyslovil k otázce historické paměti a představoval docela kontroverzní pohledy na výklad dějin. Tak například v pořadu Události na ČT24 v diskuse o vrácení pamětní desky věnované Rudé armádě a maršálu I. S. Koněvovi na Staroměstskou radnici uvedl, že Praha nebyla osvobozena Rudou armádou.

„Praha se osvobodila sama 8. května 1945, kdy vůdci povstání uzavřeli smlouvu s bojujícími Němci, kteří začali ustupovat,“ uvedl s tím, že podíl Rudé armády na vítězství nad fašismem a na osvobození velké části Československa je nepominutelný, ani z takového hlediska by tam však tato deska prý být neměla.

„Bavíme se tu o symbolech a připomínání. Tady je problém v tom, že ty symboly tu 40 let stavěla komunistická vláda pod sovětskou kuratelou. Je to velmi jednostranný výklad dějin, který maluje na růžovo sovětské dějiny,“ řekl.