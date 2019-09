„To rozum nebere. Naprosto k ničemu. Celé pojetí je mimo.“ Sloupkař Reflexu roznesl pořad ČT o fake news na kopytech

Údaje hovoří o tom, že si pořad nenechalo ujít celkem 345 tisíc diváků. Jak se však píše na Reflexu, v pořadu se neodhalilo nic nového, hovořilo se o starých věcech a obecně to byla spíše „bulvární taškařice“.

„Kvůli vlastní reputaci by ČT měla pořad zrušit. Raději hodně rychle. Vtipné to nebylo a poučné už vůbec ne. Pokud si někdo myslel, že Česká televize svým pořadem To se ví demaskuje českou dezinformační scénu, tak se žádného výsledku nedočkal,“ píše sloupkař.

Ten tak poukazuje na to, že se v To se ví probírala především bulvární témata, staré vtípky a slibovaný problém fake news byl odsunut někde na pozadí. Česká televize se tedy tomuto slibovanému tématu moc nevěnovala.

„Skutečných dezinformací, zejména týkajících se výkladu domácí politiky nebo událostí v zahraničí, najdeme především na různých webech a sociálních sítích dost a dost. Na toto pole se ale nový formát pouštěl jen velmi opatrně,“ tvrdí Buchert.

V čem udělala ČT chybu?

Autor článku na daném portálu se domnívá, že za propad pořadu nemohli hosté, kteří byli pozvání. Halina Pawlowská, Aleš Háma, Adéla Gondíková či Marek Taclík jsou poměrně schopní řečníci, ale přece jen některá témata a zprávy komentovali poněkud lacině. Buchert ve svém článku dále zdůraznil, že mnohé tyto zprávy již dávno nebyly aktuální. A nelíbilo se mu ani to, že se někteří vyjadřovali vcelku vulgárně.

Chyba podle něj spočívá v následujícím: „Dramaturgie, koncepce a celé pojetí To se ví je mimo.“

„Hlavní otázkou u každého televizního pořadu je, na koho vlastně cílí. U To se ví se to ale neví. Pokud mělo jít o vysvětlení pro starší diváky okrajových částí levicového i pravicového spektra, z nichž někteří skutečně poměrně lehce naletí na triky dezinformátorů, tak těžko předpokládat, že sedí pozdě večer u televize a něco podobného sledují. Pro mladší generace byly zase rádoby vtipné poznámky málo ostré a nezajímavé. To není humor, který by mladé lidi bavil,“ argumentuje.

„Příště už má Česká televize smůlu.“

Za jedinou zdařilou věc v tomto projektu pak označil „neodbytné nutkání přepnout na jiný televizní kanál“. Dodává, že on sám se na nový pořad ČT dodíval „jen z vrozeného pracovního masochismu.“

Novinář také naznačil, že příště se na pořad už dívat nebude. Kdyby podle jeho slov něco takového odvysílala komerční televize, pak by člověk mohl nevěřícně kroutit hlavou. „Proč se ale do toho pustila veřejnoprávní Česká televize, to rozum nebere,“ myslí si.

Závěrem nový výtvor ČT přirovnal k pořadu Týden Jaromíra Soukupa na TV Barrandov, „u kterého se svým vtípkům směje pouze autor sám“.

„Problém dezinformací a fake news je přitom skutečně vážným problémem dneška, jenže forma, kterou Česká televize zvolila, je naprosto k ničemu. To se už ví,“ zakončil svůj článek.

Další nemilé reakce na internetu

Sloupkař Reflexu nebyl jediný, kdo se k pořadu vyjádřil. Jako další jej na sociální síti okomentoval také komentátor TV Prima Tomáš Vyoral.

„Tak ‚To se ví‘, zábavný pořad České dezinformační televize na odkrývání fake news, je přesně tak debilní, jak jsme čekali. Trapný moderátor – nevím, jak se jmenuje – Gondíková, Háma, Taclík, Pawlowská... Smějou se na účet Zemana, Babiše, Soukupa, falešných citátů Wericha vůči muslimům... EUsoudruzi jedou velkou show! Vsadím ruku, že Schwarzenberga, Drahoše, Feriho, Koláře, Bartoše, Fialy, Němcové, Pospíšila, Halíka se nedotknou ani za prd. Nevyvážená, neobjektivní a protičeská ČT jede bomby! Podle Hámy prý bulvární novináři kradou a ukradli mu fotku z Instagramu, takže fake news v přímém přenosu. Háma je tak dementní, že dává fotky, které nechce, aby si někdo převzal, na sociální síť... Opravdu na slovo vzatí odborníci!“ napsal.

Další osobou, která si pořad nenechala ujít, byl Vadim Petrov. Ten o daném pořadu prohlásil, že „navazuje na to nejhorší z Československé televize osmdesátých let“.

A ani u dalších osobností se pořad nesetkal s pozitivními reakcemi. Někteří dokonce psali, že se pořad dá sledovat až po deseti pivech.