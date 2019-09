Vláda schválila rozpočet pro příští rok. Jak vypadá?

Uvádí se, že česká vláda dnes schválila rozpočet pro příští rok, a to se schodkem 40 miliard korun. Podle informací se jednání kabinetu zúčastnil také český prezident Miloš Zeman.

Již dříve se informovalo o tom, že je v plánu vládní jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Prozatímní plán hospodaření státu v roce 2020 počítal se schodkem 40 miliard korun, a tak se i stalo.

Vláda o plánu hospodaření jednala dnes, tedy v pondělí 16. září. Nyní ho mají dostat k posouzení poslanci a nakonec poputuje k prezidentovi, jehož úkolem je jej podepsat. Zákon o státním rozpočtu nepodléhá schválení Senátu.

O schválení rozpočtu informoval také Úřad vlády ČR na Twitteru.

Vláda jednomyslně schválila návrh zákona o státním rozpočtu 🇨🇿 na rok 2020, ten nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Dále projedná dva senátní návrhy či Národní akční plán pro chytré sítě. Tisková konference je v plánu v 17.00. pic.twitter.com/WvUg66DTNn — Úřad vlády ČR (@strakovka) 16. září 2019

Zeman zákon podepíše, ale má i jisté výhrady

Podle informací jsou prioritou investice či růst důchodů a platů. Česká hlava státu po svém projevu na jednání kabinetu prohlásila, že je připravena zákon podepsat, pokud se v návrhu nic zásadně nezmění.

„V zásadě jsem připraven rozpočet podepsat,“ řekl Zeman.

V této souvislosti Zeman také připomněl, že o rozpočtu už jednal i s ministryní financí Alenou Schillerovou. I když tento návrh podpoří, jisté výhrady má. Ty se týkají zejména výše výdajů na podporu obnovitelných zdrojů energie a počtu státních úředníků.

Během svého projevu se navíc zmínil i o omezení daňových výjimek. Na ty totiž dle něj často doplácí ti daňoví poplatníci, kteří na žádnou takovou výjimku nedosáhnou.

„Za každou daňovou výjimkou je nějaká více nebo méně mocná lobbistická skupina, která si tu výjimku vylobbovala a teď se jí nechce vzdát,“ pronesl.

Zemanův projev na jednání sice nebyl veřejnosti dostupný, ale Hrad má jeho přepis následně zveřejnit.

Neshody ohledně učitelských platů

Uvádí se, že o návrhu rozpočtu na další rok jednala již dopoledne tripartita. Odbory a zaměstnavatelé návrh podpořili. Dle nich by měl totiž zlepšit ekonomický růst a také zajistit stabilitu ekonomiky.

S čím však nesouhlasí, je navýšení platů učitelů o deset procent. Trvají totiž na navýšení až o 15 procent.

„Trváme na reformě školství. Platy učitelů by se měly zvýšit o 7,5 procenta do základu a 7,5 procenta pohyblivé složky, aby ředitel mohl diferencovat a přilákat nové adepty,“ prohlásil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

​Ministryně práce Jana Maláčová ale uvedla, že bude připraveno vládní nařízení s desetiprocentním zvýšením. Školské odbory se ale proti návrhu ohradily.

„Najednou z toho bylo deset procent. Pak se začalo řešit, kolik z toho vůbec půjde do tarifů. Teď je tu paušální částka, která je na první pohled zajímavá, řada učitelů jí ale může být velmi zklamána. Čekali, že jim plat poskočí o 3000 či 4000, teď by to nebyla ani polovina,“ dodal k věci předák František Dobšík.