Česko odpovědělo Evropské komisi na obě auditní zprávy ohledně Babišova údajného střetu zájmů

Ministerstvo zemědělství v pondělí 16. září zaslalo svou odpověď na předběžné závěry Evropské komise ohledně údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Tiskové oddělení daného ministerstva to potvrdilo ČTK. Již dříve ministerstvo pro místní rozvoj osobně předalo svou odpověď na návrh auditní zprávy stálému zastoupení ČR v Bruselu.

Ministerstvo mělo na odpověď čas do 20. září, odpověď tak odeslalo čtyři dny před termínem. Šéf resortu Miroslav Toman (ČSSD) obsah odpovědi novinářům komentovat nechtěl. Uvedl jenom to, že odpověď na audit Evropské komise zpracoval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). „Bylo to odesláno prostřednictvím ministerstva,“ dodal.

„Státní zemědělský intervenční fond na odpovědi spolupracoval s Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova. K jejímu obsahu se však nemůžeme blíže vyjádřit,“ uvedla pro ČTK tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková s tím, že probíhající šetření je tajné.

Nováková také prozradila, že nyní bude následovat bilaterální jednání, které je ze strany Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EK naplánováno na konec ledna příštího roku. „Zde budou mít obě strany dostatečný prostor k výměně svých stanovisek,“ sdělila v tiskové zprávě.

Babišův možný střet zájmů

Na konci května a na začátku června vydala Evropská komise Česku dvě auditní zprávy ohledně možného střetu zájmů Andreje Babiše a zemědělských dotací. Babiš v únoru 2017 vložil Agrofert do svěřenských fondů kvůli přijetí novely o střetu zájmů.

V první z nich komise dospěla k závěru, že Babiš má dále vliv na holding Agrofert a současně má jako premiér vliv na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Odpověď na ni předali zástupci ministerstva pro místní rozvoj na konci srpna stálému zastoupení ČR v Bruselu. Šéfka resortu Klára Dostálová tehdy v rozhovoru pro Deník N uvedla, že její úředníci rozporovali prakticky celý dokument.

„Musíme udržet úřednictvo, aby odpovědělo podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a jakýkoliv mediální tlak ničemu nepřispívá. Státní úředník musí hájit zájmy Česka,“ řekla v rozhovoru ministryně.

Obsah druhé zprávy, která se týkala zemědělských dotací, není známý. Kvůli ní ale tehdy SZIF uvedl, že nebude Agrofertu proplácet dotace od února 2017.

Evropská ombudsmanka vydala doporučení ohledně auditní zprávy týkající se Agrofertu https://t.co/nZVryo46iu pic.twitter.com/s8SQfX9x3G — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 11, 2019

Reakce Babiše a Agrofertu

Agrofert už dříve uvedl, že oba návrhy auditů EK vnímá jako pochybné a neprofesionální.

„Evropští auditoři předvedli mnoho omylů, nepravdivých tvrzení a závěrů. Kdyby se nás aspoň zeptali, nikdy by ke svým závěrům nemohli dojít. Například zkoumali období, kdy pan Babiš nebyl v žádné exekutivní funkci. Taktéž úplně opomněli fakt, že novela zákona o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš, zahrnovala přechodné období,“ uvedl mluvčí koncernu Karel Hanzelka.

I samotný premiér střet zájmů razantně odmítá.

„Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl Babiš a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“