Vondra se tvrdě obul do Respektu: Vznikl u mě v kuchyni, teď hájí homosexuály a cyklisty

Vondra se u sebe na Facebooku podělil o dojmy z rozhovoru se zástupcem šéfredaktora Respektu Markem Švehlou, který byl otištěn minulý týden. Europoslanec připomíná, že časopis byl v 90. letech „liberálním médiem v původním, nejlepším slova smyslu“. Pak se ale podle něj posunul doleva a hodně zezelenal.

„Respekt vznikl z původního Informačního servisu (IS), jehož první redakce v listopadu 89 byla v pražském bytě, který jsem obýval se svou ženou. U nás v kuchyni jsme se také bavili, jak se týdeník, který z IS vznikl, má jmenovat. Vyhrál to ‚Respekt‘,“ vzpomíná Vondra.

Europoslanec připomíná, že Švehla mu před dvěma lety věnoval kritický úvodník a karikaturu, ve kterém reagoval na Vondrův rozhovor v České televizi. V něm v nadsázce prohlásil, že „Prahu postupně dobývají cyklisti, vegetariáni a homosexuálové, a že já jako konzervativní člověk, který rád jezdí autem, jí maso a miluje ženské, uvažuji o přestěhování z Prahy na venkov“.

Teď se Švehla rozhodl k tomuto tématu vrátit a podstatnou část dlouhého rozhovoru zaostřil právě na téma LGBT, pruhům pro cyklisty a globálního oteplování. Vondra tato témata označil za „lavinu progresivity a pokrokářství“.

„To jsou ti, kdo chtějí změnit náš přirozený způsob života ve jménu prosazení jediného správného názoru na svět. Oni si říkají liberálové, ale liberálové to nejsou. Liberál je ten, kdo usiluje o nějakou svobodu. Tohleto se dostává do kategorie nároků,“ tvrdí Vondra v rozhovoru.

Megapruhy pro cyklisty

Podle něj se tito lidé, kteří se dostávají k moci, snaží změnit způsob našeho života. Jako příklad uvedl omezování silniční dopravy v Praze ve prospěch cyklistů, přestože žádní nejsou.

„Dělají se tady megapruhy pro cyklisty a žádní cyklisté tu nejsou,“ sdělil a odkázal na Prahu 7. „Tam, kde se ještě před dvěma lety jezdilo autem dvěma pruhy, se jezdí jen jedním a ten druhý je pro cyklisty. Dnes jsem odjížděl z venkova a potkal jsem několik cyklistů, žádný pruh tam ale nemají. Pak jsem přijel do Prahy a žádného cyklistu jsem nepotkal,“ vysvětlil.

„Není to tedy reakce na poptávku, je to přesvědčování lidí k jinému způsobu života, vnucování menšinou většině,“ zdůraznil bývalý ministr zahraničí.

Manželství není pro homosexuály

Pozastavil se i u obrany konzervativních hodnot. Švehla v rozhovoru připomenul, že dříve o tomto tématu Vondra příliš nemluvil. Europoslanec ale odpověděl tím, že v minulosti to nebylo potřeba.

„Svět se změnil, takže mě to možná nutí vyjadřovat se ostřeji při obraně světa, jak si ho ještě pamatuju, to je pravda. Dneska dominují progresivisti, to je prostě neuvěřitelné, a já na to jen reaguji,“ vysvětlil.

Jako příklad uvedl prosazování práv homosexuálů. Zdůraznil, že manželství má být svazek muže a ženy, jehož účelem je reprodukce našeho rodu a civilizace. Musí proto existovat maminka a tatínek.

„Dneska tady začínají chodit chytráci, kteří říkají, že už není maminka a není tatínek, ale že je rodič jedna a rodič dvě. Takové pojmy byly zavedeny letos v únoru ve školách ve Francii. To je svět, ve kterém nechci žít, a proto zesiluji hlas,“ řekl Vondra.

Uhlíková neutralita je nereálná

Řeč zašla i na globální změny klimatu . Vondra tvrdí, že svou činností v Evropském parlamentu chce zabránit Evropě, aby spáchala sebevraždu. K té může dojít, pokud se prosadí program uhlíkové neutrality.

„Z hlediska nějakého koloběhu hmoty v přírodě jde o nerealistický koncept,“ poznamenal.

Podle něj je dnes v Evropě několik zlomových linií: rozdělení sever-jih, západ- výhod a brexit.

„A místo toho, abychom řešili problém rozdělení a fragmentace, tak začala Evropská unie zachraňovat planetu. A mám vážné obavy, že to může nadělat více škody než užitku,“ řekl Vondra a uvedl, že jako vystudovaný přírodovědec se přihlásil do výboru životního prostředí. „Vlastně jsem možná jediný, kdo tam má vysokoškolské zkoušky z klimatologie,“ poznamenal.

Vondra připustil, že životnímu prostředí pravice nevěnovala dostatečnou pozornost, což teď chce změnit. Jako životaschopnou alternativu uhlíkové neutralitě považuje kroky zaměřené na adaptaci ke změnám klimatu.

Střet dvou světů

Vondra tento rozhovor označil za střet dvou světů.

„Svět Respektu je smrtelně vážný, vždy na straně pokroku. Humor ani nadsázka se do něj moc nevejde. Můj svět je fakt dost jiný. Vadí mi, když se ve jménu pokroku začíná měnit lidská přirozenost a omezuje lidská svoboda,“ míní Vondra.

Jak poznamenal jeden z komentátorů. Vondra přivodil Švehlovi „dost velké trauma“, když se v květnu dostal do Evropského parlamentu.

„Bohužel A. Vondra prošel. Místo aby seděl mezi svýma normálníma chlapama v té své vesnici,“ napsal tehdy na Twitter.