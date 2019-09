Setkání V4, Ukrajina i Kosovo. Premiér Babiš v Lánech jednal se Zemanem

V pondělí večer se v Lánech tradičně setkali prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš. Čeští ústavní činitelé mluvili o přípravě říjnového setkání hlav států V4, Ukrajině, Kosovu a české roli v Sýrii. Babiš to po schůzce oznámil novinářům.

„Prezident organizuje setkání prezidentů V4 začátkem října i za účasti prezidentů Srbska a Slovinska,“ uvedl Babiš novinářům a dodal, že prezidenta Zemana informoval o závěrech setkání šéfů vlád Visegrádské čtyřky a zemí západního Balkánu, které Praha hostila minulý týden.

Otázka Kosova

Prezident Miloš Zeman při své návštěvě Srbska minulý týden oznámil, že s nejvyššími ústavními činiteli probere možnost, že by ČR přestala uznávat Kosovo jako nezávislý stát. Babiš už tehdy řekl, že nevidí důvod, proč by česká vláda měla přístup ke Kosovu měnit.

Andrej Babiš po schůzce uvedl, že se prezident odvolával na někdejší usnesení Sněmovny, ve kterém českou vlády vyzvala, aby Kosovo neuznala.

„My tohle určitě budeme řešit na koordinační schůzce pro zahraniční politiku, kde budou předsedové Senátu a Sněmovny i ministr vnitra a ministr zahraničí,“ uvedl Babiš a dodal, že se o tom nejspíše bude jednat i v kabinetu. „Já sám nemůžu za vládu o tom rozhodovat, bude to předmětem nějaké výměny názorů,“ doplnil Babiš.

Situace na Ukrajině

Dále Babiš novinářům uvedl, že si s prezidentem promluvili i na téma Ukrajiny. Premiér odhalil, že s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským by se měl sejít v New Yorku, kde v termínu 22. až 28. září proběhne zasedání Valného shromáždění OSN. Dodal také, že v New Yorku bude jako jediný premiér zemí V4. Maďarsko, Slovensko a Polsko budou zastupovat prezidenti a prezidentka.

Na závěr Babiš zmínil, že se s prezidentem bavili i o zastavení premiérova trestního stíhání v kauze dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo.

„Samozřejmě i on (prezident) i já počkáme na přezkum nejvyššího státního zástupce,“ okomentoval věc Babiš. Nyní celou věc přezkoumává šéf žalobců Pavel Zeman.

Schválení rozpočtu na rok 2020

Česká vláda v pondělí 16. září schválila rozpočet pro příští rok, a to se schodkem 40 miliard korun. Jednání kabinetu se zúčastnil také český prezident Miloš Zeman.

Podle informací jsou prioritou investice či růst důchodů a platů. Česká hlava státu po svém projevu na jednání kabinetu prohlásila, že je připravena zákon podepsat, pokud se v návrhu nic zásadně nezmění.