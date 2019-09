Obviněný z terorismu. Soud zmírnil trest vojákovi obviněnému z účasti v konfliktu na Ukrajině

Uvádí se, že Ešta byl za službu v cizích ozbrojených silách potrestán dvouletou podmínkou s tříletým odkladem. Pardubický krajský soud mu sice v květnu nepravomocně uložil tři roky podmíněně za účast na organizované zločinecké skupině, ale odvolací senát se domnívá, že nepoužil přesnou právní kvalifikaci.

Podle informací odvolací senát muže zbavil vojenské hodnosti. Původně byl voják obviněn z terorismu , za což by mu hrozilo až 20 let vězení. S tímto tvrzením však nesouhlasil ani pardubický, ani vrchní soud.

„Jeho úmyslem rozhodně nebylo zapojit se do činnosti teroristického uskupení,“ řekl k případu předseda odvolacího senátu Zdeněk Sovák.

Podle obžaloby si muž v březnu roku 2015 opatřil tranzitní vízum do Ruska. Později v dubnu letěl do Rostova na Donu, odkud dále pokračoval autobusem do ukrajinského Doněcku, kde byla v tu dobu fronta mezi Ukrajinou a takzvanou Doněckou lidovou republikou.

Eštova verze příběhu

Ešta prohlásil, že na Ukrajinu cestoval jako turista a že tam rozhodně nejel bojovat.

„Na Ukrajinu jsem jel ze tří důvodů. Rád cestuju, projel jsem přes třicet zemí, je to kraj mé manželky. Chtěl jsem ho poznat a jel jsem tam na pozvání svého kamaráda Andreje Uchova. Vím, že to byla špatná doba, ale nakonec jsem jel,“ uvedl.

Erik Eštu vypověděl, že do občanské války na Ukrajině se zapojit nechtěl. Řekl, že tam jel, aby poznal zemi, odkud pochází jeho manželka. Navštívil tam i kamaráda, kterého poznal v Praze. Na frontu se podle výpovědi vůbec nedostal, protože tam byly hlídky, které je s kamarádem na bojové území nepustily.

„Vzal jsem si ruskou uniformu, k tomu jsem si na místě koupil nášivky. Takhle jsem s Andrejem prošel město, ale na frontu jsem se nedostal, ani by nás tam nepustili, navíc nedůvěřují cizincům a se svojí vizáží na ruského vojáka nevypadám. Neměl jsem v úmyslu tam bojovat, to bych tam nejel na tak krátkou dobu,“ vysvětlil.

Obžaloba ale vojáka obviňuje z toho, že působil v Republikánské gardě Doněcké lidové republiky. Mezi jeho činnosti patřila stráž v zákopu na frontě, údržba zbraní, vykládání materiálu a stráž u vjezdu a výjezdu z tržiště, kde byli vojáci gardy ubytovaní. Muž se podle obžaloby účastnil také ostřelování protivníků Doněcké lidové republiky, což mohlo zejména občanům Ukrajiny, vojákům sloužícím kyjevskému režimu, způsobit zranění či smrt.

Soud prý navíc obdržel fotografie a videa, na kterých obviněný pózuje se zbraněmi a střílí z kalašnikova. Podle jeho slov však žádnou ze zbraní nepoužil v boji.

„Zbraň jsem si vyzkoušel v rozvalinách jednoho sklepení, vystřílel jsem tři zásobníky, a to pouze jednou. V Čechách se s kalašnikovem moc střílet nedá,“ řekl.