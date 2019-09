‪Ovčáček v Duelu dostal na frak: Od experta na fake news sklidil kritiku skrz dezinformace, Sputnik i účet na Twitteru

Pořad To se ví

V duelu nejprve přišla řeč na nový pořad České televize, kterým chce dané médium šířit osvětu o fake news. Ovčáček na tento pořad, který se nakonec stal stěžejním bodem rozhovoru, však neměl příliš kladnou reakci, jelikož jej označil za frašku.

„U tohoto pořadu mám dvě teorie, do vysílání ČT se prolomili tvůrci České sody, druhá je, že scénář přišel z Moskvy. Takhle zdiskreditovat boj s dezinformacemi, to se jen tak někomu nepodaří. Po tomto pořadu bude jakýkoli boj proti dezinformacím těžký,“ myslí si mluvčí Hradu.

Na to Gregor navázal tím, jaké byly na pořad reakce. Uvedl, že odezva byla jak pozitivní, tak i negativní. Někteří však ocenili, že se ČT tématu fake news věnuje, protože dosud takový pořad neměla.

Prozradil také to, co se na něm lidem nejvíce nelíbilo: „Lidem vadilo, že se nejedná o seriózní rozbor dezinformací a fake news, že to má zábavnou formu a nejde to dost do hloubky.“

V Duelu padla zmínka také o tom, že Ovčáček kvůli pořadu požadoval odvolání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Mluvčí ale tvrdil, že šlo především o princip, nikoli o samotný pořad, který ho osobně zas až tak netíží.

K pořadu dále dodal: „My máme svobodný prostor a proč bychom si ho měli omezovat nějakými hloupými pořady, které nás mají poučovat, co si máme myslet.“

Kritika a kontroverzní rozhovor

Moderátorka se do mluvčího pustila kvůli rozhovoru pro televizi Rossija 24, který nedávno Ovčáček poskytl.

„Když jsem požádán o rozhovor, tak ho uskutečním. Kdybych si měl vybírat média, tak bych třeba nechodil do některých médií.

​Co se týče médií, Gregor se pak na Ovčáčkovu adresu vyjádřil následovně:

„Je pěkné, že si najde čas na veřejnoprávní média a na média, která se snaží dělat třeba trošičku kvalitní investigativní žurnalistiku a nevěnuje se těm dezinformačním, jen jim dává rozhovory a pak na ně odkazuje.“

Poté dodal, že Ovčáček prý relativizuje pravdu. Mluvčí ale reagoval tak, že Gregor mluví nepravdu.

„Co to jsou dezinformační weby? (…) Kdo tady bude určovat, co je dezinformační a co není dezinformační? Vy, Česká televize nebo nějaký úřad? Jakým právem vůbec můžete tyto věci říkat?“ ohradil se mluvčí s tím, že ve svobodné společnosti má každý právo poskytovat rozhovoru komukoli chce.

Spoluautor pořadu ale odmítl, že by nový pořad ČT někomu říkal, co si má myslet.

Sputnik, Sputnik a zase ten Sputnik

V rozhovoru přišla řeč také na Sputnik, z jehož stránek mluvčí často sdílí různé odkazy. Moderátorka se ho zeptala, zda to nevidí jako problematické, když BIS v čele s Michalem Koudelkou tento web označilo za propagandistický ze strany Ruska.

„Žijeme ve svobodné společnosti. Já si můžu sdílet úplně, co chci, pokud neporušuji zákon. Já nad tím samozřejmě velmi dobře uvažuji,“ řekl.

​Dodal také, že Sputnik sdílí proto, že jsou tam někdy zprávy, která česká média zamlčují.

„Například jsou tam zajímavé zprávy ze zahraničí, přebírají tam věci ze zahraničního tisku. Mnohdy česká média některé události zamlčují, protože se zrovna nehodí do krámu,“ tvrdí.

Problematická osobnost

Když politolog Gregor dostal prostor, aby se vyjádřil k tomu, co řekl mluvčí, uvedl, že sám Ovčáček je v souvislosti s tématem dezinformací problematickou osobou. V tomto ohledu zmínil i jeho funkci mluvčího.

„Pan Ovčáček je problematická osobnost v tom, jak vystupuje, jednak v mediálním prostoru, a jak vystupuje na sociálních sítích. Horko těžko tam rozeznáte, co si myslí on sám (Ovčáček, pozn. red.) a co je replika názoru pana prezidenta,“ uvádí Gregor.

Na to ale mluvčí reagoval tak, že vždy uvádí, zda to řekl on sám za sebe nebo to řekl prezident. „Vždycky když je uvedeno, že je stanovisko prezidenta, tak to jasně poznáte. Když je to stanovisko mé, tak to také poznáte,“ míní.

Koněv, vedení městské části Praha 6

V Duelu se nakonec dostalo i na mediálně známou kauzu pomníku maršála Koněva. Gregor narážel na to, že Ovčáček na svém profilu na Twitteru zmínil to, že ve vedení Prahy 6 jsou „náckové“. Tím narážel na slova ruského ministra kultury, který k nacistům přirovnal starostu Ondřeje Koláře.

„Jestli někdo popírá výsledky druhé světové války a jestli někdo špiní maršála, který osvobodil Osvětim, tak si to zaslouží,“ padlo v pořadu.

Pořad Duel, jehož hosty byli Gregor a Ovčáček, se tak v určitých chvílích měnil spíše ve výměnu názorů. Celý je ke zhlédnutí zde.

Miloš Gregor a pořad To se ví

Miloš Gregor, který v Duelu zpovídal Ovčáčka, je mimo jiné spoluautorem nového pořadu České televize, který nese název To se ví. Úkolem tohoto pořadu je šířit osvětu o dezinformacích.

První díl dlouho očekávaného pořadu byl odvysílán v neděli 15. září, ve večerních hodinách. Pořad, který měl podle předchozích informací odhalovat dezinformace a fake news, toho však dle některých moc neodhalil. Spíše naopak.

Nový pořad tak mnozí kritizovali. Ke kritikům se přidal například sloupkař Reflexu Viliam Buchert. Ten pořad označil za taškařici a ČT doporučil, že by ho kvůli vlastní reputaci měla velmi rychle zrušit.

Ke kritice se pak přidali i lidé a jiné známé osobnosti na sociální síti. Někteří dokonce psali, že se pořad dá sledovat až po deseti pivech.