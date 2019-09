„V Česku se dá objednat trestní stíhání, aby někdo politicky nepřekážel.“ Benešová odhalila nový fenomén

Xaver Veselý na začátku rozhovoru poznamenal, že pořad byl natáčen v den, kdy bylo zastaveno trestní stíhání s Andrejem Babišem. Chtěl se tedy dozvědět, jaký názor má ministryně Benešová na celou kauzu. Benešová se ke kauze Čapí hnízdo vyjádřila lakonicky a dodala, že to „ministryně nehodnotí, protože jí to nepřísluší“.

„Je to věcí státního zastupitelství, a to to vyhodnotilo, dokonce dvoufázově, jak jsme si stihli všimnout, takže o tom rozhodoval jednak pan Šaroch a jeho nadřízený to dnes potvrdil,“ uvedla s tím, že i když byl státní zástupce pod velkým tlakem, určitě dlouho a zodpovědně rozmýšlel. Podle Benešové státní zástupce udělal to, co mu systém dovoluje, a jistě pečlivě zvažoval, jak postupovat, vzhledem k tomu, jak mediálně známý tento případ je.

Dále Xaver Veselý připomněl slova Andreje Babiše, který před více než rokem prohlásil, že žijeme v zemi, kde se dá objednat trestní stíhání. Ministryně spravedlnosti s tímto jeho tvrzením souhlasila.

„Sama jsem takovou kauzu zastupovala, takže jsem do ní viděla, no a další kauzy přibývají,“ dodala s tím, že jí občané informace o takovýchto kauzách posílají i e-mailem. V souvislosti s tím pak poznamenala, že se jedná o nový fenomén. Dříve se setkávala s tlakem na to, aby někdo stíhán nebyl.

„Toto je nový fenomén, aby někdo byl stíhán, aby politicky nepřekážel. Je to prostě špatné. Jakmile se začne trestní právo zneužívat jako prostředek dobytí nebo udržení moci, no tak na tom ta země není dobře,“ řekla pro xtv.cz.

Následně ministryně doplnila, že člověk, který něco takového rozpoutá, se pak může divit, že se aféra obrátí proti němu samému. Jako příklad uvedla kauzu Vidkun, kde je prý skoro detailně popsáno i to, jak takovou kauzu vytvořit, i jak ji sprovodit ze světa.

Ministryně se navíc svěřila, že ona sama to nemá příliš lehké, protože s ní neustále zápasí veřejnost.

„Já budu dělat pořád to samé a budu s tím zápasit. Ale zatím tady zápasí veřejnost se mnou, a když se jim nelíbí moje počínání, tak se svolávají demonstrace. Všechno, co udělám, je podezřelé,“ vysvětlila svůj názor.

Postoj Marie Benešové k protivládním demonstracím

V rozhovoru ministryně rovněž uvedla, že ji na demonstracích už nic nepřekvapí. Dokonce je jedenkrát sledovala i v televizi. „Někdy jsem se i pousmála, když tam ti herci hezky na té tribuně hopsali a teď tam něco vykřikovali, a říkala jsem si, dyť ani nevíte, o co jde,“ prozradila.

Co se jí však dotklo, byly transparenty s nápisem „Rudá Marie“, protože jí demonstranti, dle jejích slov, v tomto případě křivdili a křivdí.

„Zamrzelo mě především, když demonstranti nosili transparenty Rudá Marie. Jestli jsem něco nebyla, tak jsem nebyla rudá. Ani naše rodina. To byla taková křivda, to samozřejmě zamrzí. Musíte se s tím smířit, je to nespravedlivé a musíte to spolknout,“ okomentovala věc Marie Benešová.