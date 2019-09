Fiala: „Brusel chce, aby nás tu teroristé stříleli jako králíky?“

Fiala zdůraznil, že každý má mít právo bránit život i se zbraní.

„Evropská unie dovolila, aby se do Evropy dostali islámští teroristé, a teď chce obyvatele Evropy a občany České republiky navíc ještě odzbrojit, aby se nemohli proti teroristům bránit! To Brusel chce, aby nás tu teroristé stříleli jako králíky třeba jako ve Francii?“ pohoršuje se Fiala.

Připomněl, že generální advokátka Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstonová před několika měsíci doporučila, aby soud zamítl žalobu České republiky na zbraňovou směrnici.

Česko se v žalobě domáhá zrušení směrnice zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky. Podle české žaloby je směrnice diskriminační a zbytečně omezuje držitele legálních zbraní. Brusel odůvodňuje svou právní úpravu snahou znemožnit teroristům získávat zbraně.

O této směrnici se hlasovalo kvalifikovanou většinou, protože se podle evpopské správy jedná o otázku vnitřního trhu EU. Kdyby se se to řešilo jako záležitost bezpečnosti, muselo by se hlasovat jednomyslně a ČR by to mohla zablokovat.

,,Každá, i malá regulace ze strany EU, je pro nás nepřijatelná. Jde o ,salámovou metodu’ omezování práva občanů na legálně drženou zbraň. SPD odmítá diktát EU a nebude ho respektovat. Jasně hájíme práva občanů na sebeobranu a práva obětí před agresorem a odmítáme neustálé snahy Evropské unie omezit držení zbraní v České republice," zdůraznil Fiala.

Na závěr postu Fiala připomněl, že SPD před týdnem navrhl a předložil Sněmovně novelu trestního zákoníku (princip ,můj dům – můj hrad’), která má posílit práva slušných lidí, kteří jsou přepadeni. SPD tím podle Fialy chce posílit institut nutné obrany, jelikož dnes je stav takový, že napadený člověk je ještě odsouzen za to, že se bránil, protože to může být podle soudu posuzováno jako nepřiměřená obrana.

Fialu vyděsil brutální případ šestinásobného pokusu o vraždu v Německu

Dříve místopředseda SPD Radim Fiala uveřejnil na své facebookové stránce post, ve kterém ostře zareagoval na děsivý šestinásobný pokus o vraždu. K případu došlo v Německu a hlavním aktérem byl islamista Haidar A.

Fiala zdůrazňuje, že dotyčný v listopadu 2016 způsobil nožem hluboké zranění na krku Omarovi A. Během vynesení rozsudku za tento zločin se však vrhl po služební pistoli pětapadesátiletého policisty, naštěstí jej strážci přemohli, spoutali a zabránili neštěstí. Haidar totiž přiznal, že chtěl zastřelit všech pět soudců i prokurátora.

Na konci postu Fiala zdůraznil, že hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Uvedl, že „odmítají masovou imigraci a požadují možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi“. Dodal také, že hnutí SPD už předložilo i návrhy zákonů na zákaz nenávistné islámské ideologie a zákaz islámského zahalování, což bohužel Babišova vláda a další strany ve sněmovně blokují.