Vnučka maršála Koněva: Jaké mám pocity? Samozřejmě hořké

Na začátku uvedla, co její dědeček vyprávěl o druhé světové válce.

„Byl hrdý, velmi miloval Prahu a velice rád tam jezdil, protože ho vždy vítali velmi přátelsky a vřele. Možná si pamatujete na záběry z osvobození Prahy, kde se objevilo obrovské množství šeříků. Prakticky všichni občané Prahy byli na ulici,“ řekla Koněvova vnučka.

Prozradila také, co cítí v souvislosti s kauzou kolem pomníku maršála Koněva.

„Jaké mám pocity? Samozřejmě hořké. Náměstí Interbrigády je velmi hezké místo. Musím zdůraznit, že ten pomník je českým majetkem, ten jsme tam neumístili my. Pokud ho chce česká reprezentace někam přesunout, tak jen prosíme, aby to bylo na důstojné místo,“ zdůraznila.

Jednou z možností by teoreticky bylo i odvezení sochy do Ruska.

„Víte, v Rusku on je doma. V Rusku k takovým vandalským činům asi nedochází, ale co není, může být, svět se mění. Ale znovu opakuji, on osvobozoval Prahu, takže ať zůstane v Praze, ale musí to být na důstojném místě. Mohou to být například Olšanské hřbitovy, kde jsou pohřbeni padlí sovětští vojáci,“ řekla Jelena Gelijevna.

Pozornost věnovala také maďarskému povstání v roce 1956. Jelena Gelijevna má za to, že v Maďarsku nešlo o to, že by Maďaři toužili po svobodě. Vidí to tak, že se tam chtěli k moci vrátit nacisté. Jak na to přišla? Připomněla, že za druhé světové války bylo Maďarsko součástí nacistické koalice. A v roce 1956, jedenáct let po válce, se prý nacisté ozvali znovu.

„Byl to boj nacistů, kteří nebyli v té době ještě všichni pochytáni, tam se děly strašné věci, lidé si párali břicha. A přítomnost sovětských vojáků to zastavila,“ uvedla.

Kauza Koněvova pomníku

Pomník maršála Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6 opakovaně čelil útokům vandalů. Naposledy se to stalo v noci z 21. na 22. srpna u příležitosti výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, kdy neznámí pachatelé pošpinili sochu barvami a nápisy.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) nejprve odmítl sochu očistit a vyzval k jejímu přemístění. Sochu později očistili dobrovolníci, ale pozdější rozhodnutí Koláře zakrýt pomník plachtou vzbudilo odpor u části veřejnosti a u sochy se konala demonstrace. Sám Kolář musel čelit výhrůžkám a byla mu přidělena policejní ochrana.

Ve čtvrtek 12. září zastupitelství městské části Praha 6 odsouhlasilo přemístění pomníku. Pro jeho odstranění hlasovalo 33 zastupitelů, zatímco jeden byl proti. Na jeho místě má být postaven nový památník osvobození. Ruské ministerstvo zahraničních věcí varovalo, že odstranění pomníku se může stát značnou překážkou ve vztazích mezi oběma zeměmi.