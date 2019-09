Pirátka, která jediná nepodpořila odstranění sochy: Za kauzou Koněva stojí ambice Koláře se dostat do vedení TOP 09

Na úvod zastupitelka poznamenala, že zásadní body již shrnula v prohlášení na Facebooku.

Vyslovila se proti Kolářovu plánu, poněvadž jí vadilo, že o takové věci rozhoduje jenom zastupitelstvo.

„Myslím si, že o věci, kolem které byla rozpoutaná taková hysterie, by si měli rozhodovat občané Prahy 6,“ promluvila na začátku rozhovoru zastupitelka.

Dále připomněla, že dříve strana Pirátů navrhovala v této souvislosti provedení místního referenda, ale k jeho schválení nedošlo. Navíc Hrůzová i Piráti dostali množství výtek, že se chtějí zříci odpovědnosti a že jim jde o alibizmus.

„Já si to nemyslím. My jsme dostali od občanů mandát na základě nějakého programu. Ale v něm o nějakém památníku není ani zmínka. Takže si myslím, že mandát k rozhodnutí této otázky bychom získali až tím referendem,“ poznamenala zastupitelka.

Pro Hrůzovou není postava maršála Koněva úplně jednoznačná. Zrovna kvůli tomu chtěla, aby o osudu jeho sochy rozhodli občané.

V prohlášení zastupitelky nechybí ani další důvody jejího stanoviska. Jde mimo jiné o předvolební kampaň starosty Koláře, který se v jejím rámci věnuje tématu protiruské xenofobie.

„Je to tak. Je problém s tím pomníkem, že při každém výročí je poléván barvou a objevují se tam hanlivé nápisy,“ podotkla Hrůzová s tím, že se to děje už od roku 2014, tedy od doby, kdy nastoupil do funkce starosty Ondřej Kolář. Vždy se to vyčistilo, pak tam starosta nechal doplnit dodatkovou tabulku.

Dále prohlásila, že letos se ale starosta prostě zachoval jinak než v těch letech předchozích.

Hrůzová zdůraznila, že Kolář věděl, že dojde k vandalismu jako pokaždé, ale místo toho, aby se mu snažil zabránit například tím, že by večer před výročím na náměstí posílil policejní dozor, tak neudělal nic, počkal, až se to stane.

Pak, jak poznamenává v rozhovoru Hrůzová, starosta hrdě prohlásil, že tentokrát pomník vyčistit nenechá. Dokonce policie naopak nedovolila dobrovolníkům, aby pomník očistili.

„Takže si myslím, že to udělal naschvál,“ pronesla Hrůzová.

Podotkla, že to potvrzují i jeho další kroky. Jde o obestavění pomníku lešením a natažení plachty, která byla následně několikrát stržena.

„Jsou to kroky prostě pro mě nepochopitelné. A vysvětluji si to právě tím, že chtěl na sebe stáhnout pozornost, že pan starosta chtěl rozvířit hysterii okolo toho pomníku a vyhrotit situaci do té míry, aby se potom na zastupitelstvu už muselo hlasovat, co s tím pomníkem bude a nebude dál,“ argumentuje svůj názor Hrůzová.

Pak uvedla, co ve skutečnosti stojí za touto hrou. Podle Hrůzové je hlavní příčinou snaha starosty Koláře se dostat na pozici místopředsedy TOP 09. Tato strana bude na podzim na sjezdu volit nové vedení.

„Už podle vyjádření jeho kolegyně Pekarové Adamové hodlá kandidovat na post místopředsedy, takže se mu velice hodí, že se na něj takto zaměřila pozornost, ukázal, že se umí vymezit proti Hradu i proti premiérovi, že trvá na tvrdých krocích protiruských. A to bude asi ten pravý důvod,“ vyslovila svůj předpoklad zastupitelka.

Na závěr rozhovoru Hrůzová uvedla, že poté, co zveřejnila své vyjádření na Facebooku, přišla většina pochvalných reakcí na podporu jejího stanoviska.

„Dokonce mi psali, že jsem hrdinka, že jsem hlasovala dobře.“

Jenže zastupitelka zareagovala tím, že se jako hrdinka necítí.

„Já jsem prostě hlasovala podle svého svědomí,“ podotkla.