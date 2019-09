Transportní letoun C-5 Super Galaxy přistál v Česku. Co tu Američané chtějí?

Co do velikosti je letoun opravdu velký, rozpětí křídel má téměř 70 metrů. Co se týče nákladu, vleze se do něj až okolo 130 tun, dále šest bojových vrtulníků AH-64 Apache či 345 vojáků. Letoun, který dnes přepravil do Mošnova americké vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom, je v podstatě nejmodernější verzí největšího amerického letounu, co se týče těžké mezikontinentální letecké přepravy. Vrtulníky, které letoun do Česka dopravil, nahradí současné vrtulníky Mi-24/35. První zmíněný vrtulník, tedy AH-1Z, bude na akci poprvé.

Éru velkých letadel zahájil právě letoun C-5 na Dnech NATO v Mošnově, a to před deseti lety poprvé. V této modernizované verzi, ve které se představí letos, jej však lidé ještě neviděli. Kromě jiného budou k vidění i americké giganty, jako strategický bombardér B-52 a tankovací letoun KC-135.

Zbyněk Pavlačík, předseda pořádající organizace Jagello 2000, řekl, že na letošní akci bude v porování s ostatními roky nejvíce velkých letounů.

„Hodně nás překvapila Kanada, která poprvé v České republice představí svůj tanker Polaris. Německo u nás po třech letech představí transportní letoun A400,“ sdělil.

Na tento víkend, tedy 21. a 22. září, je naplánována největší bezpečnostní přehlídka v Evropě – Dny NATO.

Pořízení vrtulníků Viper a Venom

V srpnu bylo informováno o tom, že české letectvo získá americké bojové a víceúelové vrtulníky Viper a Venom.

Na konci července české ministerstvo obrany dostalo od Američanů dvě nabídky: buď si koupí 12 kusů vrtulníků UH-60M Black Hawk v celkové hodnotě 589,9 milionů dolarů (13,2 mld. Kč), anebo druhá varianta – 8 kusů vrtulníků UH-1Y Venom plus 4 kusy vrtulníků AH-1Z Viper – nabídka v celkové hodnotě 645,9 milionů dolarů (14,5 mld. Kč).

Nabídky neobsahovaly jen dodávku samotných vrtulníků, ale zahrnovaly i celý systém, včetně vybavení zbraňovými systémy, munice, údržby, zaškolení a výcviku.

Dříve Česká republika plánovala nákup dvanácti amerických vrtulníků Black Hawk. Nabídka se nelíbila kupříkladu předsedovi Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěchovi Filipovi, který vrtulníky označil za předražené. Kromě jiného se mu nelíbil také fakt, že výrobce přesunul část výroby z české společnosti Aero Vodochody.