Babiš o památníku Koněva: Dějiny se musí přijímat v celé šíři, nikoliv si vybírat jen to, co se nám hodí

Co se týče budoucnosti země, vyjádřil premiér jisté potěšení. Podle jeho slov vidí slibnou perspektivu země.

„Daří se nám, máme výsledky, je tu bezpečno, bohatneme, lidi mají stále větší příjmy, a to včetně důchodců a zaměstnanců. Stavíme a investujeme,“ sdělil Babiš.

Ekonomové varují stále před další krizí, premiér však žádnou krizi na obzoru nevidí. Podle něj byla světová ekonomika přepálená a nyní nastává jistá konsolidace.

Evropu musí následovat i ostatní země

Premiér Babiš se dotkl i tématu změn klimatu. Tvrdí, že je nutné, aby Evropu, která jde příkladem, následovaly i ostatní země.

„Evropa způsobuje jen devět procent emisí, musí nás následovat celý svět. (…) Mimo Evropu se budují elektrárny s účinností 22 procent a my máme zavírat elektrárny s účinností 43 procent? Vidíte ten nepoměr?“ vyjádřil svůj názor premiér.

Podle jeho slov je pro něj důležité, abychom měli svoji energetickou strategii, do které nebudou zasahovat fanatikové. „Chceme jádro, protože jde o čistý zdroj bez emisí. Energetická soběstačnost je jednoznačně naším národním zájmem,“ zdůraznil.

Na otázku, zda se má sázet na jadernou energetiku místo jiných zdrojů, Babiš odpověděl, že nejdřív musí dojít k vybudování samotného jádra. „Kvůli Bursíkovi nemáme dostavěný Temelín. Pak tu byl druhý pokus, který také nedopadl, protože ČEZ se z toho vymluvil. Byla to vláda pana Sobotky, kde někteří politici byli totálně zlobbovaní různými firmami a kvůli tomu se s tím nic neudělalo. Teď je situace jiná,“ řekl.

Babiš o migrantech

V rozhovoru byla zmíněna i návštěva Turecka. Premiér Babiš, jak sám řekl, s prezidentem Turecka pohovořil i na téma migrantů. Prezident Erdogan totiž vyhrožoval, že vypustí do Evropy milion uprchlíků v případě, že nedojde k vytvoření bezpečnostní zóny na severovýchodě Sýrie. „Na to, abychom to celé úspěšně vyřešili, je třeba skoncovat s konfliktem v Sýrii a k tomu musí sedět za jedním stolem USA, Rusko, EU, Turecko, Saúdská Arábie, Írán, Egypt a možná také Izrael. Jediné řešení je návrat uprchlíků do jejich vlasti,“ řekl a dodal, že pokud by se povedlo tohle světovým velmocem vyřešit, je možné, že by se domů rádi vrátili i uprchlíci z Evropy. „Bylo by to nejlepší řešení jak pro ně, tak i pro nás,“ zdůraznil.

Rusko má být v G8

Podle Babiše by mělo Rusko být v G8. Podle něj je nutné najít řešení, aby Rusko dodržovalo minské dohody. „Tomu může napomoci nový ukrajinský prezident a Evropa musí intenzivně pracovat, aby se situace odblokovala. A prezident Macron naznačil směr řešení. Doufejme, že to dopadne,“ vyjádřil naději premiér.

Kauza sochy maršála Koněva

V neposlední řadě řekl Babiš svůj názor ke sporu o sochu maršála Koněva. Podle něj jde o situaci příliš vyhrocenou a dle jeho slov by měli všichni ubrat na vášních a zapojit více rozumu. „Ta socha tam je skoro čtyřicet let a ukazuje složitost dějin 20. století. Pozitivní a negativní role různých historických postav jsou prostě fakt. (…) Dějiny se musí přijímat v celé šíři, nikoliv si vybírat jen to, co se nám hodí. O tomhle by měli diskutovat především historici,“ uzavřel předseda vlády.

Petříček o přesunu sochy Koněva

Spor o sochu Koněva se táhne již několik týdnů. Minulý týden bylo zastupiteli městské části rozhodnuto o tom, že socha bude přesunuta. Ruská strana proti přesunu protestuje, a kromě toho uvedla minulý týden ruská ambasáda, že tento čin by považovala za porušení česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na pracovní snídani pořádané Instituem pro politiku a společnost vyjádřil k situaci svůj názor: „Pokud najdeme důstojné místo pro sochu, podle mě svým závazkům ze smlouvy dostojíme.“ Dodal, že podle právníků se smlouva vzahuje na Koněvovu sochu, nicméně neurčuje, kde má přesně památník stát.