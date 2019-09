Danko promluvil o falšování volebních průzkumů. Šéfa agentury Polis chtěli uplatit

Podle předsedy Národní rady SR Andreje Danka (SNS) by měly průzkumné agentury zveřejňovat, kdo si je objednává společně s metodikou, jak dospěly k výsledkům průzkumu. Domnívá, že výzkumy by přitom neměly být zveřejňovány 30 dní před volbami.

Politik to prohlásil během dnešní tiskové konference v Národní radě, informovala o tom místní média.

Svůj návrh Danko zdůvodnil tím, že průzkumy se na Slovensku kupují.

Martin Slosiarik z agentury Focus říká, že se s něčím takovým dosud nesetkal a pokud politici vědí, kde se výsledky průzkumů dají koupit, mají jmenovat agentury.

Jak se dále poznamenává, Ján Baránek z agentury Polis přiznal, že politici si je u něj chtěli koupit.

„Na Slovensku se s průzkumy podvádí,“ zdůvodnil Danko své návrhy. Tvrdí, že v současnosti neexistuje žádný mechanismus, jak kontrolovat jejich metodiku. Průzkumy jsou podle něj manipulativním nástrojem.

V reakci na to Slosiarik reaguje, že renomované agentury už dnes zveřejňují metodiku i objednavatele průzkumu.

„Prostor na změny vidím spíše v tom, aby se omezily neznámé společnosti, které se objeví se svými průzkumy vždy těsně před volbami. Respektive, aby ty nově vznikající vedli lidé, kteří na to mají formální vzdělání odpovídající zkušenosti,“ řekl. Tato pravidla se však v parlamentu nedají nastavit.

Za 20 let, kterých se Slosiarik věnuje průzkumům, podle jeho slov nikdy nedostal nabídku od žádné politické strany, která by si chtěla koupit výsledek voličských preferencí.

„O tom, že se dají koupit průzkumy, stále mluví politici. Pokud vědí kde, ať otevřeně pojmenují tyto agentury,“ prohlásil Slosiarik.

Avšak Baránek s tím má opačnou zkušenost. Tvrdí, že se mu to stalo několikrát a vždy nabídku takových politiků odmítl.

V této souvislosti dodal, že žádná pravidla, ani ta, která navrhuje Danko, podle něj nezabrání manipulování průzkumů. Jediným způsobem by podle něj bylo, že by se vůbec nezveřejňovaly.

Podotýká se, že Slosiarik a Baránek se rozcházejí i v názoru na prodloužení moratoria. V současnosti nemohou být zveřejňovány výsledky průzkumů dva týdny před volbami.

Danko navrhuje, aby tato lhůta byla prodloužená na měsíc. Slosiarik to nepovažuje za nutné. Podle něj voliči vycházejí z mnohem pestřejších informací, než jsou průzkumy, ovlivňují je i politické kampaně.

Baránek s návrhem naopak souhlasí a tvrdí, že průzkumy mají sílu, dokážou vyvolat emoce a masové reakce.

Co zveřejnila agentura Focus v srpnu

Podle průzkumu veřejného mínění, který nedávno provedla agentura Focus, se zjistilo, že pokud by se volby do Národní rady SR konaly v srpnu, vyhrála by strana Směr-SD slovenského expremiéra Roberta Fica. Strana by mohla získat 21,8 % hlasů.

Koalice stran Progresivní Slovensko a Spolu – občanská demokracie by získala 14 % hlasů a obsadila by druhé místo.

Na třetím místě by skončila strana LSNS Mariána Kotleby s 12,1 %.

Přesně na hranici volitelnosti (5 %) by skončila nová strana bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky - Za lidi.