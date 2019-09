Skončí to tady jako v únoru 1948. Zeman o „neúspěšných pětiprocentních politicích“ a novinářích

Pokud nám bude diktovat vůli skupina neúspěšných politiků a novinářů, povede to ke konci právního státu, prohlásil Miloš Zeman. Prý se nechce dožít dalšího února 1948.

Prezident republiky dnes na Pražském hradě jmenoval JUDr. Václava Čapku do funkce předsedy Vrchního soudu v Olomouci. Spolu s tím jmenoval i 29 soudců obecných soudů České republiky.

Ve svém projevu při této slavnostní příležitosti prohlásil, že i dnes je podle jeho názoru vidět, jak mafiánské struktury tlačí na rozhodování soudů. Apeloval na sebeúctu nových soudců.

„Jak ukazuje i dnešní situace, budete se ve svých rozhodováních objevovat v prostředí, které je dílem korupční, dílem mafiánské, což je v podstatě totéž. Takže na okresní úrovni nelze vyloučit, že nějaký okresní kmotr se bude doprošovat vašeho rozhodnutí tak či onak. Já vám chci popřát, abyste si zachovali sebeúctu a odmítli ho, protože sebeúcta je to, co má člověk v životě nejdůležitější,“ prohlásil Zeman.

Prezident zmínil, že se nechce dožít dalšího únoru 1948 díky tomu, že by zemi měli svoji vůli diktovat neúspěšní „pětiprocentní“ politici a novináři.

„Vidíme to ostatně už dnes, kdy na základě rozhodnutí státních zástupců o zastavení trestního stíhání různí novináři, různí pětiprocentní neúspěšní politici a tak dál se rozhodují, že oni budou říkat, jak má vypadat rozhodnutí státního zástupce, nebo jak má vypadat rozhodnutí soudce. Podle mého názoru je to neobyčejná drzost, protože pokud nám bude tato skupina lidí, nekvalifikovaná skupina lidí, ne radit, ale naléhat, nebo dokonce diktovat, jak má vypadat rozhodnutí, pak končí právní stát, a nastává vláda ulice. A to už tady jednou bylo v únoru 48 a já bych si velmi přál, abychom se toho nedožili rovněž znova,“ uvedl Miloš Zeman při slavnostní příležitosti jmenování nových soudců.

Trestní stíhání premiéra Andreje Babiše

Miloš Zeman ve svém projevu patrně naráží na zastavení trestního stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Zastavení trestního stíhání premiéra nabylo právní moci, neboť proti němu nikdo nepodal stížnost.

Žalobci uvedli, že Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Pro ty byla určena evropská dotace ve výši padesáti milionů, kterou podnik získal v roce 2008.

V této souvislosti žádají političtí aktivisté z Milionu chvilek pro demokracii státní zastupitelství o zveřejnění kompletního rozhodnutí, které zastavilo Babišovo stíhání. Organizátoři demonstrací proti premiérovi stále trvají na tom, aby Babiš skončil v čele vlády.

Zastavení trestního stíhání obviněných v kauze Čapí hnízdo

V pátek 13. září bylo informováno o tom, že státní zástupce zastavil stíhání všech obviněných v kauze Čapí hnízdo. Rozhodl o tom městský státní zástupce v Praze Martin Erazím. Žalobce tak po čtyřech letech vyšetřování zastavil stíhání Andreje Babiše, jeho manželky Moniky, jeho švagra Martina Herodese, dcery z prvního manželství Adriany Bobekové, někdejšího manažera Agrofertu Josefa Nenadála, a také bývalé členky společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové.