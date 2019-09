Petříček sdělil, že ministerstvo připravuje nový IT systém. Koho se bojí?

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR, se na svém twitterovém účtu vyjádřil k novému IT systému, který se na ministerstvu plánuje zavést.

Petříčkovo vyjádření na Twitteru souvisí se situací, ke které došlo v červnu tohoto roku. Tehdy měla podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) provést cizí státní moc kdybernetický útok na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Na @mzvcr připravujeme nový IT systém dle úkolu vlády. Detaily si necháme pro sebe, nikdo přece nechce dávat zlodějům detaily zabezpečení vlastního domu. Útoky na diplom. poštu jsou nepříjemné, problémům ale čelila řada ministerstev i jinde v EU či po světě #Cybersecurityaware — Tomáš Petříček (@TPetricek) September 19, 2019

​Ministr ve svém příspěvku oznámil, že české ministerstvo vnitra připravuje nový IT systém dle úkolu vlády. „Detaily si necháme pro sebe, nikdo přece nechce dávat zlodějům detaily zabezpečení vlastního domu. Útoky na diplom. poštu jsou nepříjemné, problémům ale čelila řada ministerstev i jinde v EU či po světě,“ napsal k situaci.

Odpovědnost za červnový útok

Podle odborníků NÚKIB nese odpovědnost za červnový útok struktura s cizí státní příslušností. Výsledky svého vyšetřování sdělili zástupci kybernetického úřadu senátnímu výboru pro obranu a bezpečnost. Výbor se poté obrátil na vládu s požadavkem posílit kybernetickou bezpečnost státu.

K situaci se tehdy vyjádřil kromě jiných také Jan Hamáček, ministr vnitra. Podle něj na řešení kybernetického útoku ministerstvo zahraničí pracuje „již několik měsíců“, a to jak s odborníky NÚKIB, tak i jeho rezortem. Pavel Fischer, předseda senátního výboru, si myslí, že do obrany kybernetické infrastruktury České republiky je nutné „investovat lidi, prostředky, finance a také úsilí“.

Hackeři z Ruska?

Deník N tehdy uvedl, že za kybernetickým útokem na české MZV by mohla s velkou pravděpodobností stát ruská vojenská rozvědka GRU. V souvislosti s tím zareagoval na Twitteru Vít Rakušan, předseda strany Starostové a nezávislí. On sám to podle svých slov chápe jako otevřenou hybridní válku s Ruskem.

„Na české zamini (@mzvcr) prý znovu zaútočili hackeři z ruské GRU, tvrdí diplomatické zdroje. Rozumím tomu tedy tak, že jsme s Ruskem v otevřené hybridní válce. Apeluji na okamžité svolání bezpečnostního výboru, tohle špiónství nesmí zůstat bez odezvy,“ stojí v jeho příspěvku na twitterovém účtu.

V Národní centrále proti organizovanému zločinu sdělili, že hackeři pronikli pouze do několika e-mailových schránek zaměstnanců minsterstva a nepovedlo se jim proniknout na server, přes který se provádí úřední korespondence. K citlivým informacím se tudíž nedostali.

Dříve Bezpečnostní informační služba ČR obviňovala Moskvu z jednoho z kybernetických útoků na české MZV v letech 2016 a 2017. Šlo tehdy o tzv. hackerskou skupinu Turla. Na ruském ministerstvu zahraničí v té době na zprávy reagovali a označili je za strašidelné příběhy, které patří k módnímu trendu obviňování Ruska.