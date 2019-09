Další památník se musí uzavřít? Média informovala o plánech Prahy se Stalinovým památníkem

Kvůli tomu, že je konstrukce v havarijním stavu, je nutné uzavřít její část. „Jedná se o konstrukci v havarijním stavu, u které hrozí nekontrolovatelné náhlé zřícení její přetížené a korozí oslabené části,“ je napsáno v rozhodnutí, které vystavil stavební úřad.

Na základě rozhodnutí je nutné vyklidit prostor stavby.

„Stavební úřad vyzývá hl. m. Prahu bezodkladně vyklidit prostor stavby a zamezit přístupu osob a zvířat do prostoru stavby. Prostor nad bunkrem, tedy místo, kde je umístěn metronom, musí být zajištěn do pěti dnů,“ dodává se v rozhodnutí.

Stav objektu je havarijní

Posudek, podle kterého se poté rozhodoval stavební úřad, byl vypracován na popud Jana Chabra, pražského radního pro majetek. Už v tomto posudku byl zmíněn havarijní stav objektu. Co se týče příčiny špatného stavu, jde o dlouhodobé zatékání, a náklady na provizorní podepření stropu by podle posudku mohly vyjít až na sedm milionů korun.

„Nyní je třeba zajistit sanaci havarijního stavu, dočasnou podpěru a dopracovat finální posudek, který bude obsahovat i zatěžkávací zkoušku kvality betonu,“ pověděl Chabr.

Skončí to tady jako v únoru 1948. Zeman o "neúspěšných pětiprocentních politicích" a novinářích https://t.co/ztWdDPQ9Bj



© Foto: Facebook/Jiří Ovčáček pic.twitter.com/bgqQ6ccBtC — Sputnik ČR (@sputnik_cz) September 19, 2019

Muzeum na místě pomníku?

Otázkou stále zůstává, co by na místě bývalého památníku Stalina mělo být. Před jistou dobou, konkrétně během minulého vedení Prahy, se zvažovalo, že by na místě mohlo být muzeum. Současné vedení však k muzeu zaujalo negativní postoj, jedním z kritiků je starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Ten se nechal slyšet, že se jedná o park, a je k tomu tak nutné i přistupovat. „Budeme postupovat podle posudků a zajistíme bezpečnost,“ dodal.

Koněvova kauza

Praha je v současné době nejvíce spojována s jiným památníkem, a to památníkem maršála Koněva. Dne 12. září došlo ke schválení odstranění této sochy. Nahradit by ji měl památník osvoboditelů Prahy. Podle Ondřeje Koláře, starosty Prahy 6, není socha ani válečným hrobem ani není pod ochranou mezinárodního práva.

Během hlasování bylo celkem 33 hlasů pro a 1 proti, a tudíž došlo ke schválení návrhu vládnoucí koalice, který se týkal přemístění sochy Koněva do muzea. Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina k situaci dodal, že o přesunutí sochy do zahraničí se určitě neuvažuje, a že pomník by mohl být součástí plánovaného městského Muzea paměti 20. století.