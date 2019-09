Štětina promluvil o strategických cílech Kremlu

Důvodem Štětinovy poznámky na Twitteru je příspěvek politického geografa Michaela Romancova, jehož pozornost upoutal projev ruského prezidenta Vladimira Putina, který 17. září vystoupil na kongresu Světové sionistické organizace (WZO).

Během svého projevu ruský prezident označil Rusy a Izraelce za jednu rodinu se společnou historií. Zároveň prohlásil, že považuje Izrael za rusky mluvící stát. V této souvislosti Putin připomněl, že v Izraeli žije téměř dva miliony rusky mluvících občanů.

Zrovna této věty se chytil Michael Romancov.

„Putin: Skoro dva miliony Izraelců mluví rusky. Považujeme Izrael za ruskojazyčný stát… Sakra!,“ uvedl na sociální síti Romancov.

Následně na to zareagoval Štětina a poskytl rozsáhlejší vidinu, kterou napsal na svém Twitteru.

Ovládnout východní Středomoří je kremelský strategický cíl. Už mají vojenskou námořní základnu v Sýrii. Namořni základna v Izraeli by se hodila. https://t.co/5k4vfCbJnd — Jaromír Štětina (@StetinaEP) September 18, 2019

​Na tohle stanovisko zareagovali i uživatelé sociální sítě.

„Nebude lepší, když každý den nadatlujete 10x zlé Rusko a pětkrát slovo Ukrajina??? Ostatní si už domyslíme z Vašich starších komentářů. Něco nového, třeba kdy se půjdete léčit… Moderní medicína by to měla už fakt zvládnout. Bohnice, Beřkovice… Velký výběr…. Co vy na to…“ adresoval Štětinovi své ironické doporučení Marek Furstenberg.

Na otázku jednoho z komentujících ohledně toho, jak by to udělali, Štětina přišel s porovnáním ve své vlasti.

„Prostě by uzavřeli s izraelskou vládou smlouvu o pronájmu přístavu a knesset by to schválil. Je to zrovna takové nebezpečí, že česká vláda pronajme Rusku jako bázi třeba Milovice,” odpověděl politik.

Další uživatelé Twitteru přišli se svou vizí této situace.

„Nepotopitelná letadlová loď Izrael. Mokrý Putinův sen,” napsal uživatel se jménem Ihadamovic.

„Žádná cizí základna na izraelském území neexistuje. Nemají ji ani Američani. Stát se může leccos, ale tohle si představit nedokážu, “ vyslovil svůj názor novinář Jakub Szántó.

Na začátku června jsme informovali, že se Štětina postavil za zástupce ukrajinských nacionalistických organizací, kteří povalili pomník maršála Sovětského svazu Georgije Žukova v Charkově na severovýchodě země.

Politik ospravedlnil stržení busty sovětského velitele z 2. světové války tím, že Ukrajinci jsou unavení sovětskou lží. Žádnými příklady však toto své odůvodnění nepodložil.

„Nevím, zda to byli nacionalisté. Určitě to však byli Ukrajinci, kterým vadí přežívající sovětská lež,“ okomentoval tehdy zprávu z Ukrajiny Štětina na svém Facebooku.