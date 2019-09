Kalousek zmínil americký radar v Brdech, zpochybnil iniciativu Čechů a obvinil Rusy

Impulsem pro příspěvek Miroslava Kalouska bylo vyjádření Májíčka k situaci, která se stala před deseti lety. Barack Obama, tehdejší prezident Spojených států, zavolal tehdejšímu premiérovi Fischerovi. Po telefonu mu sdělil, že USA již dále nemají zájem o stavbu vojenského radaru v Brdech.

„Popírat skutečnost, že iniciativa “Ne základnám” byla Putinovou pátou kolonou sice na papíře jde, ale pravdou se to tím nestane. Zda si tak členové iniciativy počínali vědomě, či jako “užiteční idioti”, je pro tehdejší vítězství ruského impéria na našem území zcela lhostejné,“ uvedl poslanec za TOP 09.

​Takto zareagoval poté, co Májíček uveřejnil na svém účtu příspěvek, jež se týkal amerického radaru v Brdech. „Před 10 lety dokázali lidé v ČR něco neuvěřitelného. Postavili se světové mocnosti a vyhráli. Na toto vítězství bychom měli být právem hrdí,“ stojí v příspěvku.

Májiček se k situaci vyjádřil podrobněji ve svém článku na serveru A2larm.cz. Podle svých slov považuje nepostavení radaru v Brdech jako vítězství větší části české společnosti, a nepovažuje to za hru „temných sil z Východu“.

Připomněl, že umístění americké vojenské základny v Brdech bylo součástí vlády Mirka Topolánka, a to v letech 2007 až 2009. „Ta měla být součástí protiraketové obrany USA a zdejší radar měl navádět rakety z Polska – ale kam vlastně? A právě tady začal první z celé řady zádrhelů,“ píše. Dále tvrdí, že při debatě o radaru nebylo jasné, proti komu má být namířen. „Američané tvrdili, že proti Íránu a Severní Koreji. Oba státy sice měly a mají režimy, které jim nikdo nezávidí, přesto však nikdy nehodlaly spáchat sebevraždu raketovým útokem na jakýkoli členský stát NATO,“ uvádí v článku Májíček.

Projekt bez smyslu

Podle něj projekt již od samotného začátku postrádal smysl. Dále zdůraznil, že čeští politici tvrdili, že „americký radar je tu proti Rusku, což ale řada amerických generálů, kteří se tu za dva roky vyjednávání ukázali, rezolutně odmítala.

Připomíná, že v té době byl americkým prezidentm George W. Bush. Právě jeho administrativa schválila invaze do Afghánistánu a Iráku, jak píše Májíček.

Kromě jiného zmínil Májiček i tři argumenty, na kterých podle něj stálo celé hnutí proti americkému radaru. Tím prvním je dle něj fakt, že žádná z politických stran před podzimními volbami roku 2007 nehovořila o základně. Jako druhý argument uvádí požadavek referenda. A ten třetí je podle něj to, že „jsme nesouhlasili s umístěním cizích vojáků na českém území, zejména když jsou to vojáci země, která porušuje mezinárodní právo“.

Reakce Májíčka na komentář Šídla

Májíček v článku zmínil i komentář Jindřicha Šídla pro Český rozhlas. Šídlo tehdy řekl, že „poprvé po dvaceti letech polistopadového vývoje se zdánlivě jasný prozápadní a proatlantický kurs země vychýlil. Bylo to poprvé, ovšem vůbec ne naposledy, protože radar byl jen začátek. Moskva mohla být nadšená, i když jsme tehdy ještě příliš netušili, jak důležitá pro ni a pro nás tahle bitva o kótu 781 vlastně je“.

V reakci na to Májíček napsal, že podle Šídla způsobil konec radaru naivní pacifismus, antiamerikanismus a hybridní válka. Podle něj tím Šídlo uráží většinu obyvatel Česka, a také „zakrývá skutečnost, že proti radaru kromě výše zmíněných politických argumentů stály i technické argumenty, které v ČR vytrvale přednášel Theodor A. Postol z americké univerzity MIT“.

Strašení Ruskem?

Podle Májíčka nezbývalo zastáncům radarů nic jiného, než „strašit Ruskem“. Podle jeho slov by nikdo soudný nerozpozoroval, že ruské tajné služby by se zajímaly o radar v Brdech. Májíček tvrdí, že „myslet si, že za konec radaru může Rusko, je naprosté přehlížení skutečnosti a slouží opravdu jen jako terapeutická pomůcka pro jestřáby, jako je Šídlo a spol. My ostatní bychom si z hnutí proti radaru měli vzít ponaučení, že vítězit se dá i proti světovým mocnostem,“ uzavřel Májíček.