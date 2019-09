Zeman: Zastavím trestní stíhání Babiše, pokud bude rozhodnuto o jeho obnovení

Zeman podle vlastních slov ale doufá, že takový krok z jeho strany nebude potřeba.

Prezident Miloš Zeman využije práva abolice v případě premiéra Andreje Babiše, pokud nejvyšší státní zástupce zruší rozhodnutí o zastavení jeho stíhání. Řekl to v TV Barrandov. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 19, 2019

„Teď již bych to považoval za politické rozhodnutí. Protože tito dva státní zástupci – a zejména státní zástupce Šaroch, který ten spis studoval zhruba rok, odvedli dobrou práci a já si jejich práce vážím,“ prohlásil prezident.

Městské státní zastupitelství v Praze o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze Čapí hnízdo informovalo v pátek. Rozhodnutí je již pravomocné. Pražské státní zastupitelství ho předložilo společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Ten má na přezkoumání rozhodnutí tři měsíce.

„Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice,“ řekl Zeman a dodal: „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl.“

Trestní stíhání premiéra Babiše v souvislosti s dotací na Čapí hnízdo bylo státním zástupcem Jaroslavem Šarochem zastaveno po téměř čtyřech letech. Premiér byl obviňován z možného dotačního podvodu. Státní zástupce své rozhodnutí odůvodnil tím, že podle jeho názoru nedošlo k naplnění všech znaků dotačního podvodu a poškození zájmů Evropské unie.

Kauza Čapí hnízdo

Český premiér Andrej Babiš, který byl v říjnu 2017 obviněn z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítal, že by na vytváření farmy bylo něco nezákonného. Premiérovi hrozilo až deset let vězení. Kromě jeho samotného čelila stíhání i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Původně v kauze mezi stíhanými figurovali i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři lidé. Loni v květnu však státní zástupce vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.