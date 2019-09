„Kam až může člověk klesnout v nelidskosti...“ Europoslanec sklidil ostrou kritiku kvůli výroku vůči prezidentovi ČR

Ve čtvrtek 19. září český prezident Miloš Zeman prohlásil, že využije svého práva abolice, jestli státní zástupce zruší rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo.

„Doufám, že nejvyšší statní zástupce rozhodne o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman (pozn. prezident M. Zeman a nejvyšší státní zástupce P. Zeman) do té doby rozhodne příroda…“ napsal Polčák na Twitter.

Kritická reakce

V komentářích ke svému příspěvku politik čelil vlně kritiky. Uživatelé sociální sítě jeho slova interpretovali tak, že měl na mysli smrt prezidenta. Někdo napsal, že toto Polčákovo vyjádření je přehnané a není vhodné pro ty, kteří brání zájmy České republiky v Bruselu.

„Dost ubohý skřek vydala vaše ústa, snad se na tom nepodílel i mozek...“ okomentoval uživatel Man.

„Teď se zkuste na chvilku zamyslet: jste starý muž a nějaký mladý, možná nadějný politik veřejně napíše, že si přeje vaši smrt. Jste otec, možná děda, něco máte za sebou. Opravdu toto je ta slušnost, ta etika, ta morálka, po které voláte?“ ptá se uživatel Robert Masarovič‏.

Na slova europoslance dokonce zareagovali i čeští politici. Předseda KSČM Vojtěch Filip sdělil, že ze strany Polčáka vůbec nejde o korektnost a označil jeho slova za ubohost.

„Něco tak lidsky odporného jako napsal Stanislav Polčák, jsem už dlouho nečetl. To už není o korektnosti, to je prostě hnus, že se nestydí vůbec působit v politice, chybí mu i jen respekt k druhým. Je to ubohost,“ sdělil Filip.

Ostře příspěvek europoslance Polčáka okomentoval i hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

„Kam až může člověk klesnout v nelidskosti, nenávisti a zášti! A tohle má být ‚demokratická‘ opozice?“ sdělil na Twitter hradní mluvčí.

„Přání smrti, vyhrožování násilím panu prezidentovi. ‚Demokraté‘ ve stylu patologické sedliny společnosti za druhé republiky. Fakta jsou jasná. Opozice tlačí na nejvyššího státního zástupce, aby zrušil pravomocné rozhodnutí státních zástupců. Brutální útok na právní stát!“ dodal Ovčáček.

Zrovna reakce hradního mluvčího donutila europoslance k dalšímu komentáři, ve kterém pokusil svou pozici vysvětlit důkladněji. Sdělil, že neměl na mysli smrt českého prezidenta, spíš odkazoval na předvolební sliby Miloše Zemana. Ten ještě vloni sdělil, že nebude zastavovat trestní stíhání premiéra.

„Rozčilení p. Ovčáčka vůbec nerozumím. Neměl jsem na mysli nic jiného než to, že se panu prezidentovi rozbřeskne, vzpomene si na svoje předvolební sliby a začne podle toho jednat. Z jeho vyjádření je jasné, že to nějaký čas bude trvat. Co jiného jste myslel, pane mluvčí?“ sdělil.

Někteří uživatelé však toto vysvětlení nebrali vážně a obvinili europoslance ze lži.

„Lžeš Polčáku,“ okomentoval Michal Fišer.

Ovčáček k tomu, že ze strany Miloše Zemana může jít o změnu názoru vůči abolici, uvedl, že kdyby „nebylo pravomocně trestní stíhání zastaveno, o abolici by nebyla řeč“.

Zastavení stíhaní Babiše

O zastavení trestního stíhání premiéra Babiše bylo informováno minulý týden v pátek. Rozhodnutí je pravomocné. Žalobci uvedli, že Čapí hnízdo splňovalo podmínky definice malého a středního podniku. Pro ty byla určena evropská dotace ve výši padesáti milionů, kterou podnik získal v roce 2008. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman má na přezkoumání rozhodnutí tři měsíce.