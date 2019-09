„Raději mlčte, každej se Vám vysměje.“ Sociální sítě nemilosrdně reagují na Hamáčkovo prohlášení o Zemanovi

Jak bylo dříve informováno, Zeman prohlásil, že využije svého práva abolice, pokud nejvyšší státní zástupce zruší rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra v kauze Čapí hnízdo.

Připomíná se, že trestní stíhání premiéra a dalších obviněných zastavilo před týdnem Městské státní zastupitelství v Praze, přičemž usnesení je pravomocné.

Ve článku se podotýká, že nyní záležitost bude řešit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který během tří měsíců může rozhodnutí potvrdit, nebo zrušit.

Dále článek uvádí názory politologů a politiků na tuto situaci.

Podle slov politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity by abolice pro Babišovu image nebyla pozitivní.

„Spolupodepsat milost sám sobě působí divně. Asi by to byla věc, která by se Andreji Babišovi v budoucnu neustále připomínala - a mohla by ji dobře používat opozice vůči němu v politických debatách,” poznamenal Kopeček s tím, že by taková věc ale neměla větší vliv na voliče ANO.

„Nedomnívám se, že cokoli, co se aktuálně děje ve spojení s kauzou Čapí hnízdo, nějak zásadně ovlivní pozici Andreje Babiše v očích veřejnosti. Obě skupiny, jak jeho příznivce, tak jeho kritiky, to spíš v jejich pozicích upevní,” podotkl Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze.

Zvláštní důraz je však ve článku kladen na postoj předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který v textové zprávě ČTK napsal, jak by vnímal zastavení stíhání premiéra.

„Případnou abolici v kauze Čapí hnízdo bych považoval za nepřiměřený zásah do fungování justice a rovnosti před zákonem pro všechny občany,“ prohlásil lídr ČSSD.

Tenhle Hamáčkův výrok nezůstal bez povšimnutí na sociálních sítích, když server Aktuálně na svém Twitteru zveřejnil zmíněná slova předsedy ČSSD ve formátu mimořádné zprávy.

„Raději mlčte, každej se Vám vysměje,“ zareagoval na Hamáčkova slova Jiří Dvořák.

„Popravdě řečeno názor tohoto pána mě už dávno nezajímá,“ konstatovala uživatelka se jménem Martina Jelinek.

„Mimořádná zpráva, co by Hamáček považoval kdyby, to je zpráva kdyby byly...“ s humorem podotkl Pavel Klouda.

„A tentokrát už bude pan Hamáček tak odvážný, že se na tři vteřiny zamračí,“ napsal uživatel se jménem Milda Pokorny.

Uživatelé Facebooku rovněž nezůstali lhostejní po zveřejnění názoru předsedy ČSSD.

„Nakonec tomu ten kašpar ještě zatleská,” vyslovil předpoklad Martin Rykl.

„Co řekne Hamajda, je úplně fuk, kdyby Zeman zadupal, tak couvne a omluví se,“ okomentovala Hamáčkovo stanovisko na sociální síti Anna Adamcová.

„A odchod z vlády ohlásí Hamáček kdy? Abychom se zase pobavili a ČSSD zase více klesla?“ poznamenal uživatel Facebooku Ivan Štefka.

Dnes už jsme informovali, že premiér Andrej Babiš okomentoval vyjádření prezidenta republiky Miloše Zemana o abolici. Sdělil, že výrok hlavy státu ho nepotěšil, jelikož nebyl potřebný.

„Justice by měla konat bez ohledu na to, názory politiků nebo novinářů,“ dodal premiér.