Havel: Někteří lidé by neměli mít možnost volit. Naše demokracie je prý příliš demokratická

To prohlásil Ivan Miloš Havel v rozhovoru pro Reflex.

„Dnešek není to, v co jsme věřili v prvních letech (po listopadu 1989 – red.),“ prohlásil Havel. Na upřesňující otázku, v čem konkrétně dnešní doba neodpovídá jejich tehdejších představám, Havel odpověděl, že se jedná o povahu lidí.

„Já myslel, že to bude trvat deset let, ale ono to bude trvat dvě generace, než lidé začnou být spolehliví ve vzájemném styku,“ dodal.

Podle názoru Havla za sebe lidé nedokážou nést odpovědnost.

„Lidé si (za období komunismu – red.) zvykli na to, že se o ně vždy někdo postará,“ zmínil.

Ivan Havel v rozhovoru řekl, že z urážejících výrazů „havlismus, havloismus“ on sám „má spíše legraci“. „Já myslím, že je to přebito tím, že lidi nepřemýšlejí, když jsou volit. Volí tak nějak, jak se to dozvěděli v hospodě, koho volit a koho ne. Že tu situaci neberou vážně. K tomu patří onen „havlismus“, že se mu vysmívají za to, že byl takový idealistický. Neměl rád tvrdý byznys. Měl rád svobodu, ale ne takovou tu rvavou svobodu byznysmenů,“ řekl Havel.

Bratr prvního českého prezidenta se prohlásil za elitáře. Navrhl, aby lidé museli procházet zkouškami, než budou připuštěni k volební urně. Není důležité, kolik lidí někoho volí, nýbrž co je to za lidi, kteří někoho volí, myslí si.

„Já jsem takový elitista, protože si myslím, že počet lidí, kteří někoho volili, není důležitý, důležité je, co to bylo za lidi. (…) To je známá vada každé demokracie. To už není otázka bolševického dědictví, ale otázka principiální, že demokracie je příliš demokratická,“ myslí si bratr Václava Havla. Podle jeho názoru by lidé měli procházet „nějakou zkouškou“, aby mohli být připuštěni k volbám.

Při hovoru o tom, co by se zesnulému prezidentovi Václavu Havlovi dnes v Česku líbilo, jeho bratr prohlásil, že by se mu líbily demonstrace. Došlo ale i na současného prezidenta Miloše Zemana.

„Já si myslím, že on se nesnaží získat moc, co by on s ní, chudák, dělal, ale že má jakousi radost z toho, když potupí toho druhého, nebo když udělá něco jinak, než se čeká. Že si v tom lebedí,“ prohlásil Ivan Havel v diskuzi o Miloši Zemanovi a dodal, že Václav Havel „by se svými následovníky asi nebyl moc spokojen“.