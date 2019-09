„Módní a nesmyslný boj proti CO2.“ Okamura vynadal klimitovým aktivistům

Miliony studentů po celém světě dnes nechali své učebnice doma a šli do ulic, aby stávkovali kvůli klimatu. Předseda strany SPD Tomio Okamura okomentoval na Facebooku tyto, podle jeho slov, zbytečné pochody a vysvětlil svůj názor. V komentářích se rozpoutala bouřlivá diskuse, většina uživatelů však politika podpořila.

Takové masové záškoláctví zjevně nenechalo lídra SPD lhostejným, Okamura ve svém příspěvku ihned zdůraznil, že se staví proti „novému ekologistickému zelenému fanatickému politickému náboženství“ a dodal, že je užitečnější dělat konkrétní kroky.

„Proč studenti, když chtějí tolik chránit životní prostředí, radši nejdou vysazovat stromky či uklízet ulice? Životnímu prostředí by pomohli mnohem více. Každý má začínat především sám u sebe, věci lze zlepšovat i malými činy a každý by měl jít i příkladem. Jinak to s odpuštěním vypadá jenom jako snaha dělat humbuk, vyhnout se vyučování a dělat ze sebe "hrdiny",“ napsal Okamura.

Podle něj se s touto hysterií snaží někteří politici odvrátit pozornost od jiných horkých témat. „Jedná se také o snahu sluníčkářů zakrýt mnohem větší problém, který znamená masová imigrace, islamizace a nastolování nové sluníčkářské diktatury,“ píše.

Politik zdůrazňuje, že boj proti CO2 je nesmyslný. „Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce,” dodává Okamura. A také předkládá argumenty českých odborníků Jaroslava Šímy a Vladimíra Kavky, že za globální oteplování a změny klimatu nemůže CO2, ale úbytek zeleně.

Navíc podle Okamury tato hysterie jen škodí ekonomice. „V rámci této politiky musíme nesmyslně pěstovat a dotovat řepku kvůli biopalivům, dotovat fotovoltaiku solárním baronům, musí se stavět domy "s nulovou spotřebou energie", které prodražují možnost pořídit si vlastní bydlení, řepka olejka zamořuje krajinu alergeny a jejím pěstováním trpí půda i celá krajina,“ vysvětluje lídr SPD.

V desítkách zemí po celém světě proběhly v pátek 20. září protesty za ochranu klimatu. Asi 200 organizací a veřejných iniciativ vyzvalo k celosvětové stávce, včetně mládežnického hnutí Pátek pro budoucnost (Fridays for Future). Podle iniciátorů akce proběhla asi ve 150 zemích. Na Staroměstském náměstí v Praze se dopoledne sešly asi dva tisíce mladých lidí, kteří se připojili k celosvětovému protestu.