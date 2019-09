Schwarzenberg se rozzuřil. Na Facebooku se vulgárně pustil do prezidenta republiky

V příspěvku, který na svém profilu zveřejnil, komentuje situaci slovy: „Zeman sere na Zemana.“ V příspěvku dále zmiňuje i nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

„Prezident Zeman prohlásil, že by zastavil případné obnovené stíhání premiéra Babiše. Prezident vzkázal, že ho vůbec nezajímá, jaké argumenty nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve svém konečném rozhodnutí, na které má tři měsíce čas, přinese a jaké důkazy zohlední. Tímto mu vzkázal, že tak či onak svého poddaného premiéra vytáhne z bryndy a že to všechno může zahodit do koše, protože tady vládne on, prezident,“ napsal na svém Facebooku.

Vyjádření zakončil slovy o roku 89, a o tom, jak se dle jeho slov zmýlil. „Před koncem roku 89 jsem si myslel, že za třicet let budeme svobodní, a bude u nás vládnout demokracie a právní stát. Šeredně jsem se zmýlil,“ dodal závěrem.

Zemanův výrok o abolici

Na TV Barrandov prohlásil prezident Miloš Zeman, že pakliže by došlo ke zrušení rozhodnutí zastavení stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo, využil by svého práva abolice.

„Teď již bych to považoval za politické rozhodnutí. Protože tito dva státní zástupci – a zejména státní zástupce Šaroch, který ten spis studoval zhruba rok, odvedli dobrou práci a já si jejich práce vážím,“ sdělil prezident.

O zastavení trestního stíhání premiéra Babiše bylo informováno minulý týden v pátek. Rozhodnutí je pravomocné. Žalobci uvedli, že Čapí hnízdo splňovalo podmínky definice malého a středního podníku. Pro ty byla určena evropská dotace ve výši padesáti milionů, kterou podnik získal v roce 2008. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman má na přezkoumání rozhodnutí tři měsíce.

K výroku prezidenta Zemana sdělil svůj názor i premiér Andrej Babiš. Podle jeho slov byl prezidentův výrok zbytečný. „Justice by měla konat bez ohledu na to, názory politiků nebo novinářů,“ dodal premiér.

Kauza Čapí hnízdo

Český premiér Andrej Babiš, který byl v říjnu 2017 obviněn z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítal, že by na vytváření farmy bylo něco nezákonného. Premiérovi hrozilo až deset let vězení. Kromě jeho samotného čelila stíhání i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Původně v kauze mezi stíhanými figurovali i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři lidé. Loni v květnu však státní zástupce vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.