Česko má historicky první Vyslance dobré vůle. Budou šířit dobré jméno země

Ve zprávě rezortu české diplomacie se podotýká, že jde o historicky první Vyslance dobré vůle země. Nebudou zařazeny do diplomatického sboru ani nedostanou honoráře – budou dobrovolně pomáhat šířit dobré jméno Česka.

„Tento čestný titul by měl lidem, kteří už se dokázali v oblasti svého zájmu výborně etablovat, otevřít další dveře při šíření povědomí o tom, kdo jsou Češi, v čem jsme dobří, jak pohlížíme na některé problémy, nebo třeba naopak uvádět některé mýty o ČR na pravou míru. Nejedná se o velvyslance, to chci zdůraznit, dotyční nejsou a nebudou zaměstnanci MZV, budou to zkrátka lidé, kteří nám chtějí dobrovolně pomoci šířit dobré jméno naší země,“ sdělil Petříček.

Titul Vyslance dobré vůle získala Lucie Mádlová – česká aktivistka, zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti a podle Forbes jedna ze 125 nejvlivnějších žen Česka v roce 2019. „Je pro mne obrovskou poctou být jmenována Vyslankyní dobré vůle,“ sdělila Mádlová a dodala, že v novém statusu bude aktivněji prosazovat agendu Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Kromě Mádlové čestný titul získal mezinárodní úspěšný tanečník Yemi Dele Akinyemi, ten také spolupracoval s významným raperem Kanyem Westem, a Martina Ptáčková – boxerka a sedminásobná mistryně světa v bojových sportech.

Nový IT systém pro MZV

Dříve Tomáš Petříček informoval, že jeho rezort plánuje zavést nový IT systém dle úkolu vlády. Detaily však nesdělil z bezpečnostních důvodů. Tento krok ministerstva ministr spojil s červnovými hackerskými útoky na poštu českých diplomatů.

Jak sdělil český ministr vnitra Jan Hamáček na řešení kybernetického útoku ministerstvo zahraničí pracuje s odborníky NÚKIB, tak i jeho rezortem. Informovalo se, že podle odborníků NÚKIB odpovědnost za hackerský útok nese struktura s cizí státní příslušností.

V Národní centrále proti organizovanému zločinu sdělili, že hackeři pronikli pouze do několika e-mailových schránek zaměstnanců ministerstva a nepovedlo se jim proniknout na server, přes který se provádí úřední korespondence. K citlivým informacím se tudíž nedostali.